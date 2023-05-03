Гидке каченя. Біля узбережжя Каліфорнії зняли біле дитинча косатки на прізвисько Фрості (відео)

Дослідники припускають, що, незважаючи на свою особливість, цей мешканець морів здатний жити звичайним життям.

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Всім нам відомо, що косатки є ексцентричними мешканцями океану. Однак у новому дослідженні вченим насправді вдалося спостерігати щось незвичайне — дитинча косатки, яке страждає на лейкізм, пише IFLScience.

У 2019 році вчені вперше зустріли білого дитинчати косатки, яке належить до зграї, відомої як CA216. Це група косаток, яких називають перехідними, або косатками Багга. Відомо, що ця група подорожує навколо узбережжя північної Америки, аж до мексиканського кордону і навіть на північ від Канади. Зазначимо, що інші групи косаток, як правило, ведуть осілий спосіб життя і залишаються сімейними групами, які живуть приблизно в тому ж районі.

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Дослідники з Newport Coastal Adventure організовують поїздки зі спостереження за китами. Цього разу їм пощастило зняти групу косаток разом із Фрості, як прозвали білого малюка косатки. Відомо, що тоді Фрості разом з шістьма іншими косатками пропливли близько 13 кілометрів біля узбережжя Малібу, неподалік гавані Ньюпорта.

Вчені відзначають, що Фрості, або CA216C1, є трирічним самцем, що страждає на лейкізм. У нього є кілька чорних плям, розташованих на плавнику та передній частині обличчя, проте не більше. Дослідники відзначають, що таке незвичайне забарвлення самця пов'язане з лейкізмом, який викликає часткову втрату пігментації, спричинену генетичною мутацією.

За словами фотографа дикої природи Марка Жірардо, спостерігати за Фрості у дикій природі — справжня удача. Зазначимо, що лейкізм в інших видів може супроводжуватися різними захворюваннями, проте, схоже, що Фрості він не заважає. Вчені відзначають, що на вигляд самець здається цілком здоровим. Ба більше, дослідники відзначають, що в океані немає хижаків, які могли б скласти конкуренцію косаткам, а потім Фрості, мабуть, нічого не загрожує — він живе у своїй зграї звичайним життям трирічного самця.

Раніше Фокус писав про те, що біля берегів Ісландії косатка викрала дитинча круглоголового кита.