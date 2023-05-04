Інферно у вогні. SpaceX показала повернення на Землю "очима" обтікача ракети Falcon Heavy (відео)

На відео видно, як обтікач ракети Falcon Heavy проноситься крізь атмосферу Землі зі швидкістю, що в 15 разів перевищує швидкість звуку.

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Нещодавній політ надважкої ракети-носія Falcon Heavy від SpaceX можна назвати справді історичним. Вперше багаторазова ракета була використана лише один раз, а також це був перший політ такої ракети з використанням вживаних обтікачів. Але їхнє повернення на Землю було справді захопливим, судячи з оприлюднених компанією SpaceX відео, пише Gizmodo.

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Однією з причин успіху SpaceX є те, що для виведення корисних вантажів на орбіту компанія використовує багаторазові ракети. Набагато дешевше провести відновлення прискорювачів, ніж створювати їх наново для кожної місії.

30 квітня ракета-носій Falcon Heavy стартувала з космодрому NASA у штаті Флорида й вивела на навколоземну орбіту супутник ViaSat-3 Americas і два супутники меншого розміру. Але для запуску ракети інженери використовували три прискорювачі, які вже не можна було відновити для повторного використання. З іншого боку, в цій місії в космос використовувалися раніше відновлені обтікачі ракети, тому в цьому сенсі політ Falcon Heavy не був повністю одноразовим.

30 квітня ракета-носій Falcon Heavy стартувала з космодрому NASA в штаті Флорида й вивела на навколоземну орбіту супутник ViaSat-3 Americas та два супутники меншого розміру Фото: SpaceX

Обтікачами називають частину ракети, яка захищає корисні вантажі на стадії їх виведення в космос через атмосферу Землі. У SpaceX вже займалися відновленням обтікачів, використаних раніше, але вперше такий обтікач використовували для польоту ракети-носія Falcon Heavy.

На представленому SpaceX відео видно, як відбувається поділ ступенів ракети, запуск двигуна другого ступеня та скидання обтікача, який розділився на дві частини та вирушив назад на Землю.

На другому відео від SpaceX видно, як обтікач вільно падає крізь атмосферу Землі. Водночас, згідно із заявою компанії, це падіння на планету було найгарячішим і найшвидшим із усіх подібних процесів. Швидкість падіння обтікача була в 15 разів вищою за швидкість звуку. Трохи згодом обтікач за допомогою парашута приводнився в Атлантичному океані. Але це приводнення сталося далеко від місця запуску ракети.

У SpaceX повідомили, що ця посадка на Землю відбулася далі, ніж будь-коли приземлялися інші обтікачі ракет-носіїв американської компанії. Обтікач довелося діставати з води на відстані 1930 км від Флориди, тобто це майже третина відстані між США й Африкою.

Поки що Falcon Heavy є єдиною надважкою ракетою-носієм у SpaceX, але якщо все піде за планом, її замінить набагато потужніша ракета Starship. До речі, ця мегаракета, висотою 120 метрів, у квітні цього року спочатку не могла злетіти під час випробувального польоту, а потім за три дні таки піднялася в повітря. Але майже через 4 хвилини на висоті майже 40 км вона вибухнула, тобто місія була виконана не повністю.

Поки що Falcon Heavy є єдиною надважкою ракетою-носієм у SpaceX, але якщо все піде за планом, то її замінить набагато потужніша ракета Starship Фото: SpaceX

Із одного боку, згідно з повідомленням SpaceX, ракета з космічним кораблем успішно стартували, що вже є досягненням, але з іншого боку, космічний корабель не полетів далі в космос. Як уже писав Фокус, власник SpaceX Ілон Маск повідомив про те, що вже через 1,5-2 місяці має відбутися новий запуск ракети Starship, який, як сподіваються в американській компанії, буде успішнішим. Ця надважка ракета, що складається з ракети-носія та космічного корабля, повинна буде доставляти вантажі й астронавтів на Місяць, а потім і на Марс. Звичайно, якщо вона пройде щонайменше перше випробування успішно.

Що стосується польотів на Місяць, то в NASA активно готуються до цієї події та шукають можливості для створення всього необхідного для життя астронавтів прямо на Місяці. У результаті недавнього експерименту вчені змогли видобути кисень із місячного реголіту, а це означає, що астронавти зможуть видобувати його і в місячних умовах.