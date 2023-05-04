Тепер на Місяці можна буде добувати кисень: у NASA провели унікальний експеримент

Учені змогли добути кисень зі штучного місячного реголіту під час нового експерименту. Майбутні колонізатори Місяця зможуть використати ту саму технологію.

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Учені з NASA змогли видобути кисень зі штучно створеного реголіту, тобто місячного ґрунту, в результаті нового експерименту. Це дає можливість видобувати його просто на супутнику Землі, а не привозити туди з нашої планети, пише Space.

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Навчитися видобувати все необхідне для життя астронавтів на Місяці є однією з головних цілей NASA. Вже за 2 роки на супутник Землі мають висадитися перші за 50 років астронавти, після чого в найближчому майбутньому тут буде створено першу постійну базу. Окрім води, майбутнім колоністам на Місяці знадобиться й кисень для дихання. Його можна використовувати і для виробництва ракетного палива.

Учені використовували спеціальний реактор із вакуумною камерою для того, щоб добути кисень із місячного реголіту. Цей експеримент було проведено в Космічному центрі NASA імені Ліндона Джонсона. У сферичній вакуумній камері діаметром 4,6 метра був розміщений спеціальний лазер, який імітує сонячне світло. За допомогою цього лазера вчені спромоглися розплавити під впливом високих температур штучний реголіт. Коли місячний ґрунт розплавився, то з'ясувалося, що відбулося виділення монооксиду вуглецю, відомого як чадний газ, а вже з нього вдалося виділити чистий кисень.

Учені використовували спеціальний реактор із вакуумною камерою для того, щоб добути кисень із місячного реголіту Фото: NASA

За словами вчених, подібні реактори можна доставити на Місяць і виробляти кисень, необхідний для дихання астронавтів, прямо на супутнику Землі. Вчені вважають, що можна створити дуже велику кількість кисню, який також можна буде використовувати і для виробництва ракетного палива. Тобто із Землі потрібно буде доставляти менше кисню для дихання та менше ракетного палива. Це здешевить польоти на Місяць і дозволить майбутній базі, а потім і колонії розвиватися швидше. Учені вважають, що ця технологія дозволить забезпечити стабільну довготривалу присутність людини на Місяці, чого, власне, й домагається NASA.

Учені вважають, що ця технологія дозволить забезпечити стабільну довготривалу присутність людини на Місяці, чого, власне, й домагається NASA Фото: луна

Вже у 2025 році в межах місії Artemis 3 перші з 1972 року четверо астронавтів вирушать на Місяць, якщо все піде за планом. Після цього розпочнеться будівництво першої в історії орбітальної місячної станції, яка дозволить суттєво покращити переміщення астронавтів між Землею та Місяцем. Потім ця база стане перевалочним аванпостом для польотів людини на Марс.

Як уже писав Фокус, компанія Airbus показала, який вигляд матиме один із сегментів майбутньої нової космічної станції, де підтримуватиметься місячна гравітація.

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