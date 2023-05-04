Від курячого яйця до королівського. Загадкове зникнення шести яєць Фаберже з дому Романових

Царські подарунки з яєць Фаберже, виготовлені на замовлення царської сім'ї Романових, мають унікальну індивідуальну тематику, яка відображає особу, національну подію або спільну культуру.

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Коли Карл перебрав на себе сімейний ювелірний бізнес у 1882 році, він мав унікальне бачення, зосередившись на барвистому, детальному дизайні, який включав елегантне ювелірне мистецтво і охоплював не лише діаманти, пише Grunge.

Цар Олександр III з дому Романових замовив Фаберже спеціальний подарунок на день народження своєї дружини, імператриці Марії Федорівни, у 1885 році, що започаткувало 30-річну історію царських подарунків у вигляді яєць Фаберже. Фаберже створив 69 яєць, 52 з яких призначені для Романових, але збереглося лише 46.

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Перше яйце Фаберже, яке цар Олександр III подарував імператриці, відоме як "Курочка", сьогодні коштує близько 6 мільйонів доларів. Попри мінімалістичний дизайн, воно продемонструвало творчість і майстерність Петера Карла Фаберже і дало йому курс на перевершення самого себе з кожним наступним замовленням. Яйця стали синонімом влади Романових, хоча мало хто за межами царських кіл знав про їхнє існування.

Кожне яйце Фаберже мало унікальну, індивідуальну тему, відображену в його дизайні, і кожне виготовлялося на замовлення для певної особи, національної події або фрагмента спільної культури.

Фаберже виготовляли яйця для російських аристократів, починаючи з першого "Курочки", виготовленого в 1885 році, і закінчуючи яйцем "Орден святого Георгія", виготовленим у 1916 році.

Однак доля яєць Фаберже була вирішена, коли російська революція повалила 300-річний царський режим, а виробництво прикрас для Романових закінчилося зі смертю самих імператорів.

Шість яєць Романових зникли безвісти, серед них "Курочка з сапфіровим панданом", "Херувим і колісниця", "Несесер", "Рожево-бузкове", "Данський ювілей" та "Пам'ятник Олександру III".

Хоча точна кількість втрачених яєць варіюється, 46 з 52, виготовлених для сім'ї Романових, обліковані. Попри трагічний кінець виробництва, яйця Фаберже залишаються чудовим символом вишуканої майстерності, уваги до деталей та розкоші аристократичного життя.

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