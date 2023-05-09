Новий європейський метеосупутник зробив свій перший знімок Землі з космосу: він вражає (фото)

Метеосупутник зробив перший знімок Землі, на якому видно погодні умови над Європою, Африкою та Атлантичним океаном у разючих деталях.

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Запущений у космос у грудні минулого року європейський метеосупутник Meteosat Third Generation — Imager 1 (MTG-I1) є першим супутником нового покоління, який має зробити революцію в галузі прогнозування погоди в Європі, вважають у Європейському космічному агентстві (ЄКА). Цей супутник зробив своє перше зображення Землі із космосу, яке показує неймовірну красу нашої планети, пише Space.

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На першому знімку Землі з космосу, який зробив MTG-I1, видно погодні умови над Європою, Африкою та Атлантичним океаном у разючих деталях. Вчені вважають, що такий рівень деталізації дозволить краще прогнозувати погоду в Європі, зокрема її найекстремальніші прояви. За словами вчених із ЄКА, такого рівня деталізації зображень ще не демонстрував жоден метеосупутник.

Метеосупутник зробив перший знімок Землі, на якому видно погодні умови над Європою, Африкою та Атлантичним океаном у разючих деталях. Фото: ледники

Метеоспутник MTG-I1 є першим апаратом із шести супутників, які надаватимуть важливу інформацію про погоду, а також про атмосферу протягом наступних 20 років. Інші супутники будуть відправлені на орбіту до 2026 року.

Метеосупутник MTG-I1 є першим апаратом із шести супутників, які надаватимуть важливу інформацію про погоду, а також про атмосферу протягом наступних 20 років. Фото: ледники

На новому знімку Землі видно покриту хмарами Північну та Західну Європу, а також південь Європи без хмар. Також тут можна побачити хмарні вихори, які кружляють над Канарськими островами та снігові шапки, що покривають Альпи.

Супутники MTG (тобто це супутники Meteosat третього покоління) повинні замінити супутники Meteosat другого покоління. І як показують нові знімки, супутник MTG-I1 створює зображення у набагато кращій якості та з набагато більшими подробицями.

MTG-I1 також продемонстрував свою здатність спостерігати за хмарними структурами у високих широтах, що допоможе синоптикам відстежувати швидкий розвиток складних погодних умов у цих регіонах планети.

Як показують нові знімки, супутник MTG-I1 створює зображення у набагато кращій якості та з набагато більшими подробицями. Фото: ледники

Супутники Meteosat третього покоління не лише робитимуть знімки з більшою роздільною здатністю, ніж їхні попередники, але й робитимуть знімки Землі частіше. Коли всі 6 супутників почнуть роботу як єдина система, вони будуть робити зображення всієї Землі кожні 10 хвилин.

Вчені вважають, що нові супутники допоможуть краще прогнозувати погоду не лише в Європі, а й в інших регіонах світу, а також відслідковуватимуть наслідки зміни клімату.

Що стосується супутника MTG-I1, то він поки не надаватиме метеодані метеорологічним службам Європи та решти світу до кінця 2023 року. Справа в тому, що весь цей час відбуватиметься налаштування його приладів для більш точних спостережень.

Як уже писав Фокус, внаслідок дуже потужного спалаху на Сонці, у космос відлетів великий потік плазми, який зіткнеться із Землею вже 10 травня. В результаті нашу планету накриє сильна геомагнітна буря.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, де знаходиться найвіддаленіша точка на Землі. Тут на тисячі кілометрів довкола немає жодної живої душі.