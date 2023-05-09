Доведеться наново малювати карти. Вчені вважають, що до 2100 року Земля зміниться до невпізнання

Нове дослідження передбачає, що зміни будуть такими масштабними, що нам доведеться перемальовувати карти вперше за майже 150 років.

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Останні десятиліття вчені все частіше зосереджуються на вивченні того, яким буде майбутнє нашої планети. Екстремальні хвилі тепла, посуха, повені та шторми стають дедалі частішими та інтенсивнішими, і дослідники вважають, що стане лише гірше, пише Science Alert.

Енергія, захоплена атмосферою та океаном, буквально "шипить", як газована вода під тиском, і нове дослідження вчених припускає, що вже до кінця століття на Землю та її мешканців чекають кардинальні зміни. Дослідники з Університету Вірджинії вважають, що зараз планета балансує на межі кількох переломних моментів, які врешті-решт обрушать на неї каскад кліматичних змін.

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За словами старшого автора дослідження, спеціаліста з клімату Пола Дірмейєра, вони використали комп'ютерне моделювання, щоб спрогнозувати, яке майбутнє на нас чекає до 2100 року. Дослідники вважають, що поступові зміни температури та опадів будуть настільки фундаментальними, що зможуть надзвичайно змінити клімат Землі. До того ж кліматичні зміни будуть таких масштабів, що нам доведеться перемальовувати карти, вперше складені у 1880-х роках.

Дірмайєр зазначає, що згідно з їх прогнозом, вже до кінця століття від 38% до 40% світової суші будуть зовсім в іншій кліматичній зоні, ніж сьогодні. І вчені попереджають, що це ще за оптимістичного сценарію. У більш песимістичному сценарії майже 50% площі суші планети можуть взагалі опинитися в незнайомій кліматичній зоні.

Вчені відзначають, що ці зрушення стали помітнішими з появою кліматичних моделей останнього покоління, які більш чутливі до змін клімату і вказують на більш різкі темпи глобального потепління.

Дирмайєр із колегами використовували карти Кеппен-Гейгера, щоб намітити прогнозовані зміни. Зазначимо, що ці карти є системою, що використовується для класифікації світу на 5 кліматичних зон на основі:

температури;

опадів;

пори року.

Карти кліматичної класифікації були розроблені кліматологом Володимиром Кеппеном ще 1884 року і з того часу вони широко використовуються для моделювання поширення та зростання видів. Зазначимо, що за майже 150 років карти Кеппен-Гейгера неодноразово оновлювалися, проте ніколи повністю не перемальовувалися.

Результати моделювання показують невтішну статистику:

тропічний клімат розшириться із 23% до 25% суші Землі;

більшість поверхні планети стане посушливою — з 31% до 34%;

до 89% Європи та 66% Північної Америки перейдуть у нову кліматичну зону.

Раніше Фокус писав про те, що за останні 50 років у систему Землі люди додали енергію 25 млрд ядерних бомб.