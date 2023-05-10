Невпинно пихкає. Один із найактивніших вулканів Мексики продовжує "бухтіти" не замовкаючи (фото)

Вчені показали знімки вулкана Попокатепетль, що вивергаються, зроблені супутниками та астронавтами.

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Попокатепетль — активний стратовулкан, розташований за 69 кілометрів на південний схід від Мехіко, і є одним із найактивніших вулканів Мексики. Його поточний період виверження розпочався ще у 2005 році й продовжується досі — весь цей час Попокатепетль продовжує влаштовувати справжнє шоу для супутників та астронавтів, пише SciTechDaily.

Відомо, що вулканічні викиди часто викидаються із кратера на вершині. Одна з таких подій сталася і навесні 2023 року, коли яскраві шлейфи вулкана Попокатепетль були зафіксовані на зображеннях, отриманих супутниками та астронавтами, які на той час знаходилися на орбіті в сотнях кілометрів над поверхнею Землі.

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Так, перше фото (вгорі) було зроблено супутником Landsat 8 14 квітня 2023 року. За даними Національного центру із запобігання стихійним лихам Мексики (CENAPRED), того дня моніторингові системи зафіксували викиди водяної пари, вулканічних газів та попелу.

2 травня 2023 року вулкан Попокатепетль все ще вивергався й астронавтам на Міжнародній космічній станції вдалося зафіксувати це (фото внизу). На знімку показаний ширший вид на регіон, що захоплює сплячу вулканічну гору Істаксіуатль та довколишнє місто Пуебла.

Фотографія вулкана Попокатепетль, зроблена 2 травня 2023 року астронавтом на борту МКС Фото: NASA

Дослідники зазначають, що на другому фото також видно джерело іншого шлейфу, розташованого між двома вулканами, проте вони й досі не розуміють, що це. Передбачається, що виявлені супутниками гарячі точки на схилах вулкана можуть бути спричинені пожежами.

Вчені зазначають, що у кадр також потрапили зелені ділянки, що оточують вершини вулканів — це хвойні ліси та високогірні степи, які становлять важливу частину екосистеми району.

Дані Консультативного центру вулканічного попелу у Вашингтоні зазначають, що приблизно в той час, коли були зроблені ці два знімки, вулканічні шлейфи піднялися на висоту понад 7 кілометрів. Рівень вулканічної небезпеки залишався жовтим.

Раніше Фокус писав про те, що виверження вулкана Тонга стало найбільшим вибухом за останні 100 років.