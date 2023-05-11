Хто виграє Євробачення 2023: вчені розкрили формулу пісні-переможця, щоби передбачити фінал

Дослідники роками вивчали мистецтво поп-музики, і зараз готові використовувати це, щоб передбачити переможця конкурсу.

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У четвер, 11 травня, о 22:00 за київським часом стартує другий півфінал Євробачення 2023. У суботу, 13 травня, буде названо переможців пісенного конкурсу. Попри те, що востаннє Великобританія вигравала конкурс у 1997 році, коли Katrina and the Waves виконали композицію Love Shine a Light, саме ця країна у 2023 році приймає Євробачення 2023. Минулого року перше місце на конкурсі зайняли Kalush Orchestra, Проте через війну в Україні наша країна не змогла прийняти у себе захід, пише Daily Mail.

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Десятиліттями дослідники з різних куточків світу вивчають феномен попмузики, а саме те, як створюються хіти й що робить ті чи інші треки такими, що настільки запам'ятовуються. У 1941 році німецький філософ Теодор Адорно опублікував есе під назвою "Про популярну музику", в якому взявся розмірковувати про те, чим вона відрізняється від "серйозної музики". Він стверджував, що популярними стають ті пісні, які були схильні до "стандартизації" з повторюваними текстами й тривалістю близько 3 хвилин.

Філософ також зазначав, що одним з основних правил популярної пісні є приспів, що складається з 32 тактів, а діапазон обмежений всього однією октавою або однією нотою. Крім того, він вважав, що на популярність пісень також впливає і коло тем, яких торкнулися тексти — він нібито має тенденцію бути обмеженим.

Адорно також вважав, що стандартизованими є і загальні типи шлягерів:

танцювальні типи;

материнські пісні;

домашні пісні;

"новаторські" пісні;

псевдодитячі віршики;

страждання.

Заступник декана факультету гуманітарних та соціальних наук Вінчестерського університету Гленн Фосбрей вивчив пісні переможців Євробачення за останні 20 років, а потім застосував формулу пісні-переможця, щоб з'ясувати, хто ж цього року може виграти пісенний конкурс.

По-перше, пісні, представлені на Євробаченні, не можуть бути понад 3 хвилини, що потенційно збільшує шанси на перемогу кожного учасника. Крім того, вчені виявили, що всі пісні-переможці мали спільну ліричну тему: 17 з 20 були про стосунки, а в 13 з 20 використовувалося слово "любов". Також дослідники виявили, що всі два десятки пісень-переможців мали повторювані приспіви, які допомагали глядачам згадати трек, коли справа доходила до голосування.

У ранньому дослідженні вчені з Університету Південної Каліфорнії проаналізували чарти за останні 55 років і дійшли висновку, що ключем до успіху пісні є повторення. Пісні, у яких найчастіше повторювалися цілі фрази та окремі слова, швидше за все, мали комерційний успіх.

У 2016 році вчені з Лондонського університету Голдсмітс провели своє дослідження, що підтвердило, що популярними стають пісні, які легко запам'ятовуються та "застрягають" у голові слухачів.

Дослідження 2017 року нейробіологів із Джорджтаунського університету у Вашингтоні показало, що популярними поп пісні робить елемент "гармонічної несподіванки". Простими словами, це несподівана зміна акорду, яка нібито викликає приплив дофаміну, подібний до того, що викликаний їжею або сексом.

Інше дослідження вчених з Інституту когнітивних досліджень людини та мозку Макса Планка у Німеччині свідчить про те, що популярну пісню робить баланс непередбачуваності та несподіванки. Музика викликає найбільше задоволення, коли спонукає слухача "безперервно генерувати та задовольняти очікування у міру того, як твір розгортається у часі".

У своєму дослідженні Гленн Фосбрей також виявив, що 17 із 20 останніх переможців конкурсу були виконані англійською, а 18 із них використали слово "ти" хоча б один раз. Таким чином вчені дійшли висновку, що для перемоги на Євробаченні необхідно, щоб пісня включала повторення, тривала не більше трьох хвилин, була про стосунки, зверталася до слухача та виконувалася англійською мовою. Лірика композиції також має бути спрямована на слухача та мати драматичну зміну акордів, а також містити низький "гармонічний сюрприз".

Британські вчені проаналізували пісню Мей Мюллер "I Wrote A Song", з якою вона представляє Великобританію на конкурсі цілком могла б стати переможницею цього року, щоправда, її композиції дещо не вистачає. Насправді вона підходить у багатьох аспектах:

виконується англійською мовою;

визначає розрив відносин;

включає слова, що повторюються;

використовує звернення "ти";

використовує всього чотири акорди.

Однак у пісні Мей Мюллер відсутні будь-які елементи несподіванки й немає тональностей чи зміни акордів, що надихають, і це робить її схожою на дитячу пісню. Що в принципі теж непогано, але, на жаль, не ідеально.

Раніше Фокус писав про те, що музичні психологи відкрили формулу найщасливіших пісень у світі.