Вчені просять остерігатися серветок, що дезінфікують: містять небезпечні хімічні речовини

Дослідники припускають, що використання цих простих засобів гігієни може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

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З початку пандемії коронавірусу глобальне використання засобів дезінфікування різко зросло. Вже до середини 2021 року компанія Clorox різко збільшила виробництво упаковок з серветками до 1,5 мільйона на день. Приблизно водночас галузева торгова група заявила, що близько 83% опитаних споживачів повідомили, що використовували серветки, що дезінфікують, мінімум раз на тиждень, пише The Guardian.

У міру того, як пандемія пішла на спад, а школярі поверталися за парти, вчені звернули увагу, що все більше учнів почали використовувати серветки для дезінфікування для обробки своїх парт, а вчителі використовували аерозолі, що дезінфікують.

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Вчені відзначають, що засоби, що дезінфікують, мало чим допомагали у захисті від Covid, проте піддавали дітей впливу того, що, на думку, дослідників є небезпечною хімічною групою — сполуками четвертинного амонію (ЧАС або "квати").

Відомо, що "квати" є стандартними компонентами серветок і спреїв, що дезінфікують, особливо тих, які стверджують, що "вбивають 99,9% мікробів". У новій статті дослідники зібрали висновки кількох досліджень кватернізмів, які вказують на бентежливі відкриття, наприклад, про те, що ЧАС:

пов'язані із серйозними проблемами зі здоров'ям;

сприяють стійкості до протимікробних препаратів;

забруднюють довкілля;

не дуже ефективні.

За словами співавтора статті, таксиколога з Мічиганського державного університету Кортні Каріньян, основна проблема полягає в тому, що квати не просто неефективні, вони також "можуть завдати шкоди здоров'ю".

Зазначимо, що ЧАС є класом із сотень хімічних речовин, які використовуються для виробництва:

фарб;

пестицидів;

засобів для дезінфекції;

засобів особистої гігієни

Вчені виявили, що деякі дослідження пов'язують їх із такими ризиками для здоров'я, як:

безпліддя;

уроджені дефекти;

порушення обміну речовин;

астма;

шкірні захворювання.

Дослідники також вважають, що основна дія ЧАС відбувається через засоби для дезінфекції. Більш того, результати недавнього дослідження свідчать про те, що певний рівень хімічних речовин є у крові у більшості американців. Під час дослідження вчені перевірили аналізи понад двох сотень мешканців Індіани до та після початку пандемії. Результати дослідження свідчать, що рівні кватів подвоїлися.

Вчені відзначають, що ЧАС можуть потрапити в організм людини кількома шляхами:

через шкіру;

перорально;

через повітря.

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