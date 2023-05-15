Як молодим мамам позбутися почуття провини: вчені розповіли, як подолати цю кризу

У новому дослідженні вчені розповіли, як припинити себе звинувачувати за те, що ви не "ідеальний батько".

Related video

З розвитком соціальних мереж, особливо Instagram, де люди часто створюють ідеальну картинку, що має мало спільного з реальністю, молоді батьки все частіше стикаються з виною за те, що не є "ідеальними", пише Daily Mail.

У новому дослідженні сертифікована доула та спеціалістка з гіпнозу Емма Армстронг та експертка з виховання Іллін Моррісон розповіли, чому не варто докоряти собі за невідповідність "ідеальній картинці" мами з соцмереж, і як подолати це почуття провини. По-перше, важливо розуміти, що в соціальних мережах люди публікують лише найкращі моменти материнства та батьківства, а розчарування, виснаження та зриви, як правило, залишаються за кадром. По-друге, експерти впевнені, що якщо зосередитися на почутті провини, батьки, на жаль, "приречені".

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники відзначають, що існує два типи "материнської провини": одна приносить користь, інша — соромить. Перша, як правило, спонукає нас діяти — батьки запитують, чому почуваються винними й намагаються виправити стан речей. Другий вид провини лише викликає у батьків сором і змушує почуватися жахливо, але ніяк не спонукає діяти.

Почуття провини за втому, розчарування та гнів

За словами Армстронг, багато батьків часто звинувачують у тому, що відчувають втому, засмучуються або зляться. Як правило, ці почуття прокидаються в період нічних годівель та постійного занепокоєння про новонародженого.

Дослідники відзначають, що правда полягає у тому, що ці почуття є цілком природними. Турбота про немовля — важка робота, а тому почуття розчарування та агресії цілком нормальні. Не варто зосереджуватися на них і концентрувати увагу на обличчях інших матерів у соціальних мережах, що посміхаються — це лише картинка.

Вина за спільний сон

Дослідження показують, що спільний сон стає дедалі популярнішим, проте медики та вчені не схвалюють його, оскільки він пов'язаний із трагедією здорових немовлят, які вмирають уві сні від задухи.

Проте недавнє опитування показало, що 88% батьків у США віддають перевагу спільному сну, оскільки він змушує їх почуватися ближче до дітей. За словами Армстронг, почуття провини за те, що ви спробували різні методи, може змусити молодих батьків почуватися погано, ніби вони роблять щось неправильно. Проте експерти наполягають, що важливо пам'ятати: те, що здається вам правильним, таким і є.

Армстронг з колегою рекомендують знизити очікування щодо сну вашої дитини – це допоможе почуватися невимушено. Важливо пам'ятати, що у перші три роки життя діти багато проходять, їхній мозок розвивається, а сон може сильно змінитися. А тому, зробіть собі ласку і дайте собі перепочинок. Чим менше тиску ви чините на себе, тим краще.

Вина за те, що втрачаю себе старого

Виховання дитини може бути радістю, проте воно також означає відмову від колишнього життя заради абсолютно нового. Молоді батьки можуть відчувати бажання волі, щоб мати можливість піти кудись або зробити щось, що могли собі дозволити раніше, а це може призвести до розвитку почуття провини.

За словами Армстронг, у більшості випадків молодим батькам здається, що вони втрачають себе і це їх гнітить. Правда в тому, що ви насправді "втратили ту людину, якою були раніше", а тому цілком нормально оплакувати її. Коли у вас народжується дитина, ви зазнаєте великої трансформації, перероджуєтесь на нового себе.

Експерти радять поглянути на ситуацію з іншого боку — це, як і раніше, ви, але вже більше. Також дослідники відзначають, що нові батьки можуть знайти способи вшанувати себе колишніх, наприклад, зустрітися з друзями, насолодитися коктейлем або просто намітити план кудись сходити.

Вина за повернення на роботу

Статистика показує, що багато батьків почуваються жахливо після повернення на роботу після того, як провели місяці зі своїми малюками. Крім того, це означає, що вони змушені віддавати своїх дітей до дитячих садків або залишати з нянею, тобто під наглядом чужих людей.

Армстронг закликає молодих батьків у цей період проявити до себе співчуття і згадати, що насправді ви дієте на користь своєї сім'ї. Як і до всього, до змін може знадобитися деякий час, щоб звикнути, але знайте, що поки у вас і вашої дитини є надійний зв'язок, вона довірятиме вам.

Абстрагуйтеся від соцмереж

За словами Армстронг, найкраще, що можуть зробити молоді батьки, абстрагуватися від соціальних мереж. По-перше, пам'ятайте, що картинка в Instagram — це лише картинка, яка не показує більшої частини реального життя, де люди прибирають, вигулюють собаку і намагаєтеся тримати себе у руках. По-друге, пам'ятайте, що найкраще, що ви можете дати своїй дитині — це ваш час. І коли у вас його не так багато, спробуйте створити розпорядок, щоб правильно розпорядитись вільним часом.

Раніше Фокус писав про те, що вчені відкрили простий спосіб зменшити почуття провини у людини.