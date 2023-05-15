Виявлено перші в США випадки стійкого до ліків важкого стригучого лишаю

Згідно з новим дослідженням, два важкі випадки грибкової хвороби були виявлені у жителів міста Нью-Йорк.

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Центри з контролю та профілактики захворювань США опублікували нове дослідження, в якому йдеться про те, що в цій країні були виявлені перші 2 випадки появи стійкого до ліків стригучого лишаю. Вчені вважають, що обидва ці випадки не пов'язані між собою, оскільки з'явилися в різний час та в різних місцях. Але це може бути сигналом до того, що така грибкова хвороба може поширюватися і не піддаватися лікуванню відомими препаратами, пише ScienceAlert.

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Стригучий лишай або трихофітія є грибковим захворюванням, яке вражає шкіру, волосся та нігті. Причиною цієї хвороби є кілька видів грибків і дуже часто хвороба вражає саме шкіру з появою червоних плям та висипу. Ця хвороба не є смертельною, але іноді, якщо її не лікувати вона може перерости у складніші захворювання. Стригучий лишай передається людині від тварин.

Спочатку вчені припустили, що причиною появи обох випадків хвороби став такий вид грибка, як Trichophyton mentagrophytes, який передається від кішок, собак та кроликів. Пізніше вчені з'ясували, що це був відносно недавно виявлений вид, відомий як Trichophyton indotineae.

Хоча обидва види грибків дуже схожі, але Trichophyton indotineae має захисні генетичні мутації, які можуть перешкоджати дії протигрибкового препарату такого, як тербінафін. У таблетованій формі препарат призначають при різних інфекціях, викликаних грибками, що вражають шкіру та нігті.

Вперше випадок хвороби, стійкої до цього препарату, виявили ще 9 років тому в Індії. А 2020 року стало відомо, що схожий випадок було виявлено в Європі ще 2011 року. Нові два випадки хвороби стійкої до ліків виявилися першими у США.

Згідно з новим дослідженням два важкі випадки грибкової хвороби були виявлені у жителів міста Нью-Йорк і вчені розповіли, коли саме їх було виявлено в новому дослідженні.

Перший випадок стригучого лишаю, стійкого до ліків, було виявлено у грудні 2021 року. Тоді 28-річна вагітна жінка звернулася до лікарні через постійні сверблячі висипання на шиї, животі та сідницях. Після народження дитини їй призначили тербінафін, але за два тижні лікування припинили через його неефективність. Висип все ж таки зник через місяць після лікування іншим протигрибковим препаратом.

Другий випадок було виявлено у 47-річної жінки, але вона виявила висип, перебуваючи в Бангладеш. Після приїзду до США вона пройшла місячний курс лікування, який не дав результатів. Пізніше був використаний інший препарат, що полегшило перебіг хвороби.

Поява дедалі більшої кількості бактерій, що знижують ефективність антибіотиків, стала серйозною проблемою в медицині, але можливість того, що грибки також можуть протистояти лікуванню, викликає тривогу, кажуть вчені. Справа в тому, що нові протигрибкові препарати створювати складніше, ніж препарати на лікування інших хвороб.

У той же час, вчені вважають, що різні варіанти лікування грибкової інфекції, викликаної грибком Trichophyton indotineae, показують свою ефективність. Хоча це проблема, на яку не можна заплющувати очі, резюмують вчені.

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Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.