Зростає в кожній посадці. Знайдено потенційну протиотруту від найсмертоноснішого гриба у світі

Звичайний медичний барвник, схоже, здатний побороти смертельний вплив сумнозвісного гриба "блідої поганки", як показують нові дослідження.

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У результаті наукового прориву дослідники, можливо, виявили криптоніт для одного з найвідоміших убивць у природі — гриба "бліда поганка". Їхнє недавнє дослідження показало, що барвник, який зазвичай використовують у медицині, може ефективно звести нанівець смертельний вплив гриба на мишей. Оскільки цей барвник уже схвалений медициною, вчені з оптимізмом дивляться на його рятівний потенціал у світі людей у найближчому майбутньому, пише Gizmodo.

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Якими б смачними та корисними не були численні гриби, деякі різновиди несуть у собі небезпечний і часом смертельний секрет. Особливо в Китаї, де полюбляють збирати дикі гриби, ці гриби, ймовірно, є головними винуватцями випадків харчового отруєння: за десять років вони спричинили понад 30 000 випадків і майже 800 смертей, як показало нещодавнє дослідження. І це не тільки в Китаї, в одних тільки США щорічно відбуваються тисячі викликів швидкої допомоги, пов'язаних з отруєнням грибами.

Бліда поганка (Amanita phalloides) — сумнозвісний злочинець, який вважається катом у понад 90% смертельних випадків, пов'язаних із грибами. Справжня небезпека полягає в його оманливому зовнішньому вигляді, який часто приймають за інші нешкідливі, їстівні гриби.

Усвідомивши постійну загрозу, китайські вчені приступили до пошуку протиотрути від смертоносної поганки. Вони зупинилися на альфа-аманітині, основному токсині цього гриба. Незважаючи на його сумнозвісний статус, точна причина смертоносності альфа-аманітину залишається загадкою для науки. Таким чином, дослідники використовували різноманітний інструментарій, включно з передовою технологією CRISPR, інструментом редагування генів, для виявлення хімічних речовин, які можуть посилити токсичність альфа-аманітину.

Вичерпні пошуки привели їх до білка під назвою STT3B. Потім вони шукали наявні препарати, які могли б вплинути на токсичний танець між STT3B і альфа-аманітином, і зупинилися на індоціаніні зеленому (ІЦЗ). Щоб перевірити свою теорію на практиці, вони ввели ICG у клітини печінки в лабораторії і самцям мишей, які зазнали впливу альфа-аманітину. ІЦЗ значно знизив токсичність гриба. Наприклад, якщо серед мишей, які зазнали впливу альфа-аманітину, тільки менше чверті вижили після місяця, то серед мишей, яким також вводили ІЦЗ, вижила половина.

"Ця сполука має величезний потенціал у лікуванні отруєнь грибами у людей і може стати першим в історії специфічним антидотом, спрямованим на конкретний білок", — поділився з пресою старший автор дослідження Цяопін Ванг з китайського Університету Сунь Ятсена.

Хоча ці результати потребують подальшого підтвердження, той факт, що ІЦЗ вже широко використовується як медичний барвник у людей, має полегшити його тестування як потенційний засіб проти отруєння смертельною поганкою. Дослідники також готуються до проведення випробувань на людях найближчим часом.

"Якщо цей препарат виявиться таким же ефективним у людей, як і у мишей, він може стати рятівним засобом", — підсумував Ванг.

Раніше Фокус писав про гриб, який здатний робити з гусениць – зомбі. І він коштує дорожче за золото.

Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.