Під захистом лінивців: древні наскельні малюнки розповідають про культуру епохи мезоліту (фото)

Ліс Девгадх Барія, відомий своїми ведмедями-лінивцями, зберігає безліч знань про дивовижну культуру середнього кам'яного віку, що охоплює період з 9 000 до 4 300 років до нашої ери.

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Під час експедиції вглиб лісу команда з лісового департаменту зробила гостроцікаве відкриття. Вони натрапили на печеру, прикрашену наскальними малюнками, яким, за оцінками, щонайменше 5 000 років, пише The Times of India.

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Що робить цю знахідку ще дивовижнішою, так це те, що ці безцінні археологічні артефакти охороняє не хто інший, як місцевий ведмідь-лінивець, що підтвердили працівники лісового департаменту, які виявили його присутність за його послідом.

Археологи стверджують, що ця знахідка свідчить про проживання людей в епоху мезоліту, оскільки багато малюнків збереглися напрочуд добре. Малюнки, ретельно виконані на гранітних скелях у печері, витримали випробування часом, залишившись непошкодженими дощем, вітром і сонячним світлом. Інші картини існують на різних скелях, розкиданих по всьому пагорбу Вявхарія Дунгар, розташованому між Девгадх Баріа і Сагталою, хоча деякі з них з роками зазнали часткової ерозії.

Прашант Томар, помічник лісничого, сфотографував ці малюнки і зазначив, що гора знаходиться в межах заповідної лісової зони.

"Малюнки залишилися недоторканими або лише частково стертими, оскільки печера розташована в заповідній лісовій зоні, а також завдяки присутності ведмедя-лінивця", — пояснив він.

Археологи стверджують, що ця знахідка свідчить про проживання людей в епоху мезоліту, оскільки багато малюнків збереглися напрочуд добре Фото: The Times of India

Малюнки бика і людей, схоже, належать до епохи мезоліту, пізній малюнок із зображенням коней, який, можливо, датується 13 або 14 століттям.

Ці малюнки рідкісні. Їх можна знайти в інших місцях по всьому штату. Малюнки Барії створені на гранітних скелях з використанням червоного гематиту, сполуки оксиду заліза, що зазвичай міститься в гірських породах і ґрунті. Вони свідчать про присутність людини в епоху мезоліту. Подальші дослідження потенційно можуть виявити додаткові докази людських поселень у цій місцевості.

Це чудове відкриття вселяє надію, що в глибинах цього лісу на нас чекає ще більше прихованих малюнків і свідчень, які допоможуть краще зрозуміти минуле людського житла.

"Місцеві жителі повідомили нам, що в лісі є ще багато валунів, прикрашених малюнками. Ми звернемося до уряду з проханням, щоб ці печери обстежив департамент археології. Ці малюнки дуже виразні, на них зображені тварини, а на деяких навіть роги".

Раніше Фокус писав про знайдену загадкову глиняну ляльку віком 7 тис. років. ЇЇ відкриття проливає світло на доісторичні ритуали та таємничі подорожі у потойбічному світі.

А також ми розповідали про скарбницю безцінних артефактів, які дають дивовижне уявлення про формування сучасного суспільства в Південній Аравії. Деякі з них змушують переглянути і переписати історію людства.