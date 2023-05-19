Провісники Апокаліпсису. Під Антарктидою виявили щось, що може породити гігантські цунамі

Нове дослідження показує, що під морським дном континенту є відкладення, які здатні створити далекосяжні цунамі.

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Десятиліттями вчені попереджають, що найближчими роками людство зіткнеться з наслідками кліматичних змін. Цього разу дослідники виявили слабкі верстви під морським дном Антарктиди, які можуть спричинити гігантські підводні зсуви, пише SciTechDaily.

На думку міжнародної дослідницької групи, ці слабкі верстви, скам'янілих та біологічно багатих відкладень, захованих на глибині сотень метрів під морським дном, можуть спровокувати низку гігантських далекосяжних цунамі. Вчені вважають, що ці відкладення утворилися в тепліші періоди, а за нинішніх тенденцій зміни клімату подібні явища можуть повторитися знову. Якщо це станеться, наслідки можуть бути колосальними – це запустить цикл гігантських цунамі, які можуть досягти Південної Америки, Нової Зеландії та Південно-Східної Азії.

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Дослідники вважають, що ці верстви є вкрай слабкими й складаються з історичного біологічного матеріалу, а також роблять район вкрай уразливим перед землетрусами та іншою різною сейсмічною активністю.

Під час дослідження вчені виявили, що ці шари були сформовані в той час, коли температура Антарктиди була на 3 °C вищою за нинішню, коли рівень моря був вищим, а крижані щити набагато меншими.

Виходячи з того, що наша планета сьогодні перебуває в періоді кліматичних змін, зокрема мова йде про підвищення температури води та рівня моря, а також скорочення крижаних щитів, вчені вважають, що такі інциденти можуть повторитися знову.

Вчені проаналізували наслідки минулих підводних зсувів і дійшли висновку, що майбутні сейсмічні події біля узбережжя Антарктиди можуть спричинити ризик формування гігантських цунамі, які легко досягнуть Південної Америки, Нової Зеландії та Південно-Східної Азії.

Зазначимо, що у 2017 році зсуви вже були виявлені міжнародною групою вчених під час італійської експедиції у східній частині моря Росса. Через рік вчені знову відвідали цей район у рамках Міжнародної програми дослідження океанів (IODP). Під час дослідження вони зібрали керни відкладень на глибині сотень метрів під морським дном.

Дослідники проаналізували зібрані зразки та виявили мікроскопічні скам'янілості, які пролили світло на те, яким був клімат у цьому регіоні мільйони років тому і як йому вдалося створити слабкі верстви глибоко під морем Росса.

За словами провідної авторки дослідження, викладачки гідрографії та дослідження океану в Плімутському університеті, докторки Дженні Гейлс, вони з колегами вважають, що підводні зсуви у цьому регіоні несуть серйозну небезпеку і можуть стати причиною утворення гігантських цунамі, які призведуть до величезних людських жертв.

Вчені зазначають, що завдяки знайденим відкладенням їм вперше вдалося показати, що спричинило зсуви ґрунту в районі Антарктиди, а також передбачити до яких наслідків це може призвести у майбутньому. Результати хвилюють, і тепер дослідники наполягають, що людству необхідно покращити розуміння того, як глобальне потепління може вплинути на стабільність регіону та формування гігантських цунамі.

Раніше Фокус писав про те, що під Антарктидою та Гренландією виявили щось, що лякає: рівень моря може піднятися на всі 200%.