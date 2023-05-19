Майстри маскування: павуки-стрибуни використовують камуфляж і наслідують рухи мурах

У новому дослідженні вчені розкривають дивовижні здібності цього виду зливатися з навколишнім середовищем та мімікрувати під комах.

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Павуки-скакуни (Siler collingwoodi) належать до виду павуків, що стрибають. Однак у новому дослідженні вони привернули увагу вчених своєю дивовижною майстерністю камуфляжу та використання мурашиної мімікрії як захисту від хижаків, пише SciTechDaily.

Дослідники виявили, що один із видів барвистих павуків-стрибунів використовує одразу дві лінії захисту, які допомагають їм не бути з'їденими хижаками: маскуються рослинами та копіюють рухи мурах. Результати дослідження свідчать, що така тактика допомагає їм ефективно захищатися від інших павуків, але, на жаль, не працює з богомолами.

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Наслідування мурах насправді є відмінним варіантом захисту, тому що їх не дуже приємно їсти. Річ у тому, що мурахи часто володіють колючим захистом і щелепами, що кусають, які при першому вдалому випадку пустять в хід, а також багато з них містять хімічні репеленти або отруту. Саме тому павуки Siler collingwoodi копіюють їхні рухи, щоб відлякати хижаків.

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб зрозуміти, наскільки точною є їхня мімікрія, чи наслідує вони більш ніж один вид мурах і наскільки насправді така тактика ефективна у захисті від хижаків. Крім того, вчені вивчили роль яскравого забарвлення у житті павука-стрибуна.

За словами першого автора дослідження, еколога з Пекінського університету Хуа Цзена, на відміну від інших павуків, які імітують поведінку мурах та мають чорне або коричневе забарвлення, Siler collingwoodi мають дуже яскраве забарвлення тіла.

Це графічне зображення, яке пояснює, як стрибаючий павук імітує ходу мурах Фото: Hua Zeng

Під час дослідження вчені зібрали диких павуків, що імітують мурах, у чотирьох різних географічних регіонах на півдні Хайнаня (Китай) та перевезли їх до лабораторії. Для порівняння вони також зібрали інший вид стрибучих павуків, що не імітують поведінку мурах, а також п'ять видів мурах, які могли б стати відмінними прикладами для наслідування.

Далі дослідники спостерігали за мурахами й павуками, а потім порівняли та описали їхню поведінку, особливо те, як вони рухали окремими кінцівками, а також їхню швидкість пересування, прискорення та траєкторію рухів.

Результати дослідження свідчать про те, що Siler collingwoodi насправді не стрибають, як більшість павуків, що стрибають, а рухаються як мурахи: вони підіймають передні ноги, імітуючи рухи вусиків комах, похитують животом і підіймають ноги, щоб рухатися по-мурашиному. Дослідники також виявили, що стиль руху павуків найбільше відповідав ходьбі трьох дрібніших видів мурах, які також ближчі до них і за розмірами.

За словами Цзена, пародіювання ходи не одного конкретного виду мурах, а відразу кількох, певно, може бути корисним для павуків, оскільки дозволяє їм розширити свій ареал проживання.

У подальших дослідженнях вчені вивчили захист павуків від двох найімовірніших хижаків:

стрибучого павука аналогічного розміру з колірним зором, який спеціалізується на полюванні на інших павуків (Portia labiata);

богомола, який є універсальним хижаком з монохроматичною зоровою системою.

Щоб визначити роль кольорового камуфляжу, вчені змоделювали, як обидва хижаки сприйматимуть Siler collingwoodiв у порівнянні з іншими видами на тлі двох рослин, на яких мешкають представники цього виду: Іксори китайської (Ixora chinensis) та Кармона дрібнолиста (Carmona micro). Результати дослідження свідчать про те, що павуки, що імітують поведінку мурах, краще маскували на рослині Іксори, ніж на Кармоні.

Дослідники провели 17 різних тестів, у 5 з них павуки зробили спробу атаки, і вона завжди була спрямована на павуків не-міміків. Проте тести також показали, що подібний захист, на жаль, не працює з богомолами — вони нападали незалежно від здатності павуків-стрибунів мімікрувати.

Дослідники також виявили, що втрата всього однієї кінцівки павука геть-начисто ламає його захист і здатність до мімікрії, дослідники вважають, що вони просто не в змозі більш ефективно імітувати рух комах.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що одні з найбільших павуків у світі вкрай сором'язливі.