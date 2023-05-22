Тривожний дзвіночок. Вчені виявили щось спільне між тривогою, депресією та алкоголем

Дослідники вважають, що знайшли причину, чому деякі люди почуваються тривожнішими після вживання алкоголю, а інші — ні.

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Однак перш ніж це станеться, варто дізнатися сувору правду: люди з діагностованою тривогою та депресією частіше за інших стають залежними від алкоголю. Однак причина, через яку це відбувається, все ще залишається загадкою. На думку дослідників, один аргумент здається особливо важливим: люди з тривогою та депресією використовують алкоголь як "самолікування". В результаті те, що починалося як простий і швидкий засіб розслаблення, зрештою переростає у розвиток розладу, пов'язаного із вживанням алкоголю. Вчені відзначають, що це захворювання викликає сильну потребу в алкоголі, втрату контролю, а також підвищене почуття занепокоєння та дратівливості у тверезому стані.

За словами професора Університету Міннесоти, який понад 30 років вивчає зв'язок між тривожністю та проблемами з алкоголем, Метта Кушнера, попри те, що багато хто споживає алкоголь через ефект "придушення занепокоєння", це явно не вся історія.

За словами Кушнера, дослідження свідчать про те, що проблеми з алкоголем можуть початися до того, як у людей розвинеться тривога чи депресія. Результати його дослідження також припускають, що залежність від алкоголю та тривожність суттєво збільшують розвиток іншого стану протягом кількох наступних років.

У результаті професор Кушнер із колегами дійшли висновку, що проблеми з алкоголем, тривожність та депресія можуть мати одну загальну першопричину. Останнє дослідження професора, здається, наблизило його до розгадки цього таємного зв'язку. Результати дослідження свідчать про те, що люди з діагнозом тривоги або депресії частіше відчувають симптоми розладу, пов'язаного з вживанням алкоголю, ніж люди без цих станів, навіть коли вони п'ють ту саму кількість алкоголю.

Саме це явище, коли одна група завдає більше шкоди, ніж інша, навіть якщо вони роблять те саме, називається "ефектом парадокса шкоди". Тепер дослідники вважають, що розгадавши взаємозв'язок між депресією, тривогою та розладом, пов'язаним із вживанням алкоголю, зможуть пролити світло на ефективну стратегію лікування цих станів.

У новому дослідженні вчені вивчили дані 26 000 дорослих з такими станами як тривога та депресія, розладом, пов'язаним із вживанням алкоголю та без них. Далі вчені порівняли симптоми кожного з цих станів.

Результати дослідження припускають, що парадокс шкоди однаково очевидний у чоловіків і жінок і більш виражений у людей більш ніж з одним діагнозом тривоги або депресії. За словами Кушнера, відомо, що від 20 до 40% із депресією чи тривогою також мають і розлад, пов'язаний із вживанням алкоголю, порівняно з 5% населення загалом.

Тепер дослідники вважають, що деякі люди дійсно сподіваються за допомогою алкоголю полегшити свій психологічний стан. Однак це точно не все. За словами Кушнера, їхнє дослідження також свідчить про те, що люди з тривогою та депресією, мабуть, схильні до розвитку проблем з алкоголем.

Водночас дослідники зазначають, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб краще вивчити й зрозуміти цей зв'язок.

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