Секрет Камбо: навіщо люди розпинають жаб і крадуть у них отруту, і чим це може бути небезпечно

Останнім часом цей таємничий ритуал стає все більш поширеним у різних куточках світу, але вчені попереджають — людям краще перестати обкрадати жаб.

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Камбо є в'язкою речовиною, отриманою із захисних шкірних виділень амазонської гігантської мавпячої жаби. Спочатку її секрецію використовували в медицині корінні народи Амазонки, проте останнім часом все частіше ця речовина використовується в псевдошаманських ритуалах по всьому світу, пише IFLScience.

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У традиційній медицині корінні народи Амазонки наносять речовину на поверхневі опіки на шкірі, щоб зробити інтенсивний ефект, що очищає. Але останнім часом стає відомо все більше випадків, коли використання камбо в неошаманській або комплементарній медицині призвело до гнітючих наслідків:

тривалій блювоті;

судомам;

смерті.

Втім, попри урядові заборони та кілька смертельних випадків, використання камбо у західних країнах, схоже, все ще набирає обертів. Дослідники пролили світло на те, що дає ритуал Камбо і чому люди звертаються до нього.

Ритуал Камбо

Камбо отримують від гігантської мавпячої деревної жаби, або двоколірної філомедузи (Phyllomedusa bicolor), яка мешкає в тропічних лісах Амазонки. Жаб ловлять, потім прив'язують їх кінцівки нитками до чотирьох вертикальних гілок, а далі акуратно зіскаблюють їх виділення. Після чого жаб відпускають, фізично неушкодженими.

Зібраний прозорий слизовий секрет наносять на бамбукові палички та сушать на повітрі для зберігання та транспортування. Далі камбо готують, розбавляючи водою перед вживанням. За словами наукового співробітника Технологічного університету Суінберна Мартін Вільямс, ця речовина містить низку біологічно активних молекул, які, як вважають дослідники, служать для жаби механізмом захисту від хижаків.

Під час обряду на шкіру людини наносять поверхневі опіки, а потім до них прикладають речовину за допомогою короткого відрізка тропічної лози. Далі як антисептик до опіків прикладають густий червоний сік дерева "кров дракона" (Croton lechleri)

Зазначимо, що корінні амазонські племена, як правило, не проводять окремих ритуалів — камбо відіграє важливу роль у традиційній медицині та мисливських практиках. Водночас псевдошаманські ритуали Камбо, як правило, супроводжуються церемонією, піснями, музичними інструментами, спалюванням пахощів та молитвами.

Традиційно поверхневі опіки наносяться на плече або гомілку людини. Однак під час неошаманських практик опіки можуть наноситися на шию, верхню частину спини, груди та місця розташування йогічних чакр.

Камбо наносять через поверхневі опіки Фото: Shutterstock

Що робить камбо з тілом людини

Після введення через невеликі опіки, активні інгредієнти камбо швидко потрапляють в організм людини. Вони проходять через лімфатичну систему, по суті дренажну систему організму, що йде паралельно до системи кровообігу, а потім потрапляють у кровотік.

У результаті людина відчуває короткий, але дуже інтенсивний очисний досвід, що супроводжується складними, швидкими, а часом і парадоксальними фізіологічними ефектами. Як правило, явними симптомами є:

приплив спеки;

почервоніння обличчя;

нудота;

блювання;

загальне нездужання;

прискорене серцебиття;

запаморочення;

набряк обличчя;

позиви до дефекації.

Інші ефекти також включають:

відчуття грудки у горлі;

утруднене ковтання;

біль у животі;

нудота;

блювання;

діарея;

нежить;

сльози;

набряк губ, повік та обличчя;

набряк язика чи горла.

Ці фізіологічні ефекти зазвичай очікуються і дійсно шукаються тими, хто виконує та піддається ритуалу Камбо. Однак дослідники відзначають, що камбо не вважається таким, що надає будь-які прямі психоделічні або галюциногенні ефекти.

У чому небезпека Камбо

Тривалість фізичного впливу на людину зазвичай триває близько 15-30 хвилин. Однак індивідуальні реакції значно різняться і часом симптоми можуть тривати навіть кілька годин.

Офіційно відомо лише про кілька задокументованих випадків, коли камбо призвів до смерті. Однак кілька задокументованих епізодів також описують випадки гепатиту, психозу, тривалого блювання, гіпонатріємії (низький рівень натрію в крові), судом, розриву стравоходу та зупинки серця.

Можлива користь Камбо

Попри задокументовані випадки завдання шкоди, більшість учасників ритуалу Камо повідомляють про позитивні фізичні, емоційні та духовні наслідки.

У низці країн сьогодні спостерігається зростання використання камбо для лікування чи оздоровлення. Проте в академічній літературі, що рецензується, існує дуже обмежена кількість даних про безпосередню користь камбо для здоров'я людини.

Раніше Фокус писав про те, що вчені просять людей перестати облизувати жаб пустелі Сонора : їм це не подобається.