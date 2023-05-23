Вогняна куля вибухнула з величезним гуркотом у небі над Австралією: що це було (відео)

Жителі північно-східної Австралії стали свідками того, як об'єкт, схожий на вогненну кулю, пронісся небом і вибухнув.

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У суботу, 20 травня, пізно ввечері, жителі штату Квінсленд на північному сході Австралії стали свідками того, як об'єкт, схожий на вогненну кулю, пронісся небом, а потім вибухнув з величезним гуркотом, пише The Guardian.

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Неймовірне видовище змогли зняти не лише мешканці різних населених пунктів, а й камери відеоспостереження у Міжнародному аеропорту Кернса (місто в Квінсленді). Виявилося, що цією вогненною кулею, яка пролетіла в небі, а потім упала на землю з сильним гуркотом, був метеорит. Під час свого польоту через атмосферу він висвітлив вечірнє небо яскраво-зеленим світлом.

Жителі північно-східної Австралії стали свідками того, як об'єкт, схожий на вогненну кулю, пронісся небом і вибухнув Фото: The Guardian

Відеоролики з цією подією заполонили Інтернет у неділю, 21 травня, і на кадрах видно, як вогненна куля швидко збільшується в розмірах у міру наближення до землі. За словами Бреда Такера з Австралійського національного університету, цей метеорит був приблизно завширшки від 50 см до 1 метра і летів через атмосферу зі швидкістю 150 тисяч км/год.

Хоча більшість метеоритів складаються з кам'янистого хондриту, цей камінь створив зелений спалах світла через те, що всередині згоряли залізо та нікель, перед тим як камінь розвалився на частини та впав на землю, каже вчений.

За словами Такера, вогненна куля була викликана тертям метеорита при вході в атмосферу. Саме тертя викликало появу яскравого спалаху світла, а коли камінь розпався на частини було чутно вибух.

В той же час учений заявив про те, що метеорит не впав на населений пункт, інакше міг би викликати незначні пошкодження. Хоча насправді більш небезпечним у цьому випадку був би метеорит завширшки від 10 до 20 метрів.

За словами Такера, подібні метеорити падають на Землю майже щомісяця, але більшість із них приземляються в безлюдних частинах планети, тому залишаються непоміченими.

"Це був вечір суботи, метеорит вибухнув над густонаселеним районом, тому дуже багато людей спостерігали за цією подією", — каже Такер.

Нагадуємо, що на початку травня в житловий будинок у США врізався маленький метеорит. Як показало дослідження, його вік становить приблизно 4,6 млрд. років. Це означає, що це камінь був свідком появи Сонячної системи.

А наприкінці квітня, як уже писав Фокус, жителі кількох штатів США, також побачили вогненну кулю, що летить у небі. За словами очевидців, вогненна куля виглядала більше, ніж звичайний метеорит і була видна протягом тривалого часу.