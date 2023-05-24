Безпечніше й ефективніше: новий препарат може впоратися зі стійкою до антибіотиків бактерією

Нова комбінація ліків, випробувана клінічно, показала ефективність, яка майже не поступається нинішньому стандартному лікуванню. При цьому викликаючи менше побічних реакцій.

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Боротьба з бактеріями досі триває, оскільки ці мікроскопічні істоти постійно адаптуються до специфічних антибіотиків, стаючи з часом дедалі стійкішими. Традиційний підхід полягає в переході на нові антибіотики, але наші запаси швидко вичерпуються. У багатьох ситуаціях нам залишаються тільки останні ліки. І якщо ми не впровадимо нові стратегії найближчим часом, ми можемо зіткнутися з серйозною епохою в історії медицини, коли навіть незначні інфекції знову отримають свій смертоносний потенціал, пише New Atlas.

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Промінь надії з'явився завдяки клінічному дослідженню, проведеному командою з Ратгерса. Вони вивчили особливо заразний штам пневмонії, названий карбапенем-резистентним комплексом Acinetobacter baumannii-calcoaceticus (ABC), яким пацієнти лікарень часто заражаються під час лікування інших захворювань. Це досить відомий давній противник сфери охорони здоров'я: види A. baumannii очолюють список пріоритетних патогенів ВООЗ.

Під час дослідження 181 пацієнт із підтвердженими інфекціями ABC отримував комбінований препарат іміпенем-циластатин. Потім їм призначили або загальноприйняте лікування — колістин, або нову комбінацію сульбактам-дурлобактам. Через чотири тижні оцінювали рівень смертності в кожній групі.

Із 63 пацієнтів, які отримували комбінацію сульбактам-дурлобактам, 12 померли, що становило 19% смертності. І навпаки, колістин виявився менш успішним: 20 із 62 пацієнтів (32%) не вижили. Попередні результати показують, що нова комбінація препаратів може зрівнятися з ефективністю колістину в запобіганні летального результату при ABC. Однак для підтвердження її переваги в реальних умовах необхідні більші дані.

Перевага нової комбінації полягає в її більш м'якому впливі на пацієнтів. Колістин сумно відомий своїми важкими побічними ефектами, в крайніх випадках викликаючи навіть пошкодження нирок. Однак сульбактам-дурлобактам спричиняє значно менш серйозні побічні ефекти.

Нова схема також вирізняється простотою застосування. Тоді як дозування колістину залежить від ваги пацієнта, сульбактам-дурлобактам може вводитися в стандартному дозуванні, що знижує ризик помилок.

Наразі дурлобактам ще не отримав схвалення, але після багатообіцяючих результатів випробувань Консультативний комітет з протимікробних препаратів рекомендував схвалити його для лікування ABC. Якщо ця рекомендація принесе свої плоди, новий комбінований препарат може потрапити до пацієнтів раніше, ніж очікувалося.

Кіт Кайє, провідний автор дослідження, висловив оптимізм, заявивши, що якщо все пройде гладко, пацієнти зможуть почати отримувати лікування сульбактамом-дурлобактамом у рамках рутинної клінічної допомоги вже в другій половині цього року. Однак він стримав свій ентузіазм, пояснивши, що сульбактам-дурлобактам є цільовим антибіотиком, а не засобом широкого спектра дії для лікування безлічі інфекцій, стійких до антибіотиків. Незважаючи на це, він відмінно справляється з цією конкретною небезпечною інфекцією, що знаменує собою значний тріумф у тривалій боротьбі з супербактерією.

Раніше Фокус писав про нові виявлені супербактерії, які мешкають у хмарах. У новому дослідженні вчені вивчали бактерії, стійкі до антибіотиків, і виявили, що вони живуть у надзвичайно дивному місці.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.