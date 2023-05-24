Розшифрувати доісторичне кам'яне коло в Дартмурі — археологи просять допомоги (фото)

Національний парк Дартмур звернувся з проханням про допомогу в розгадці загадкової таємниці подвійного кам'яного ряду, розташованого в Південному Дартмурі.

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Очолює справу археолог Енді Крабб, який прагне співпраці з громадськістю у своїх дослідженнях подвійного кам'яного ряду Пайлз Хілл і первісного положення каменів у ньому. Щоб справитися з археологічним квестом, він шукає будь-які архівні фотографії, малюнки чи замальовки, пов'язані з цією пам'яткою, пише Mid-Devon Advertiser.

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Це гостроцікаве починання з'явилося внаслідок спільних зусиль Адміністрації національного парку Дартмур, організації "Історична Англія" та ініціативи Фонду спадщини Національної лотереї "Наше спільне надбання". Проєкт має на меті поглибити розуміння гірської місцевості не лише в Дартмурі, але й в інших регіонах.

Подвійний кам'яний ряд Пайлз Хілл, що гордо височіє на хребті громад Харфорд і Угборо, витончено вигинається на проміжку приблизно 850 метрів зі сходу на захід. Ряд складається з понад 40 видимих каменів, всі вони впали або похилилися, тоді як інші приклади залишаються прихованими серед навколишньої рослинності.

Присутність залізниці, яка раніше обслуговувала фабрику китайської глини на шахті Редлейк, а тепер слугує популярною пішохідною стежкою і частиною шляху Двох Боліт, перериває хід кам'яного ряду. Неподалік можна знайти кілька кайрнів, що утворюють переконливе зіставлення з пам'ятником на Пайлз Хілл.

Вчені вважають, що походження цих рядів можна простежити ще з часів неоліту та ранньої бронзи. Визначення віку таких лежачих рядів є складним завданням, але цінну інформацію можна отримати, провівши радіовуглецеве датування шарів торфу над і під камінням.

Зокрема, радіовуглецеве датування, проведене на лежачому кам'яному ряді на пагорбі Кат-Хілл, дало несподіваний результат, датований 3 620 роком до н. е., що робить його старшим за Стоунгендж і піраміди Гізи. Це відкриття підкреслює світове значення Дартмуру як ландшафту, просякнутого культурною спадщиною.

У попередньому році геофізичне дослідження, проведене на Пайлз Хілл, виявило значну кількість прихованих елементів, зокрема 70 потенційно похованих каменів, 158 потенційних гніздових отворів та руїни. Ба більше, поховані камені та інші елементи виявлені по всій довжині ряду, виходячи за його західну межу.

Серед несподіваних відкриттів — наявність ймовірного розширеного кам'янистого берега, що перетинає кам'яний ряд, а також ознаки потенційних ранніх кам'яних вирівнювань, що перетинають наявний ряд.

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