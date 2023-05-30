З кролячими вухами та монобровою: біля узбережжя Балі зняли химерного морського слимака (фото)

Дивовижне фото фіолетового морського прибульця принесло перемогу фотографу дикої природи на конкурсі.

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У глибинах океану ховаються мільйони різних надзвичайно химерних істот, і часом фотографам дикої природи вдається зробити їх дивовижні кадри. Чого тільки варте фото цього фіолетового морського слимака, який нагадує інопланетянина з кролячими вухами та монобровою, пише IFLScience.

Цей дивовижний інопланетний морський слимак Tambja morosa був помічений біля узбережжя Балі, Індонезія. Тоді морському фотографу Олексію Пермякову вдалося зробити його фото, яке пізніше було представлено на виставці Ocean Art 2022 і посіло перше місце у категорії голозяберних молюсків.

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Увагу фотографа морський слимак привернув своїм незвичайним зовнішнім виглядом, а саме набором ринофорів: хемосенсорних структур, які трохи нагадують кролячі вуха, що стирчать з голови голозяберних молюсків та інших черевоногих молюсків. Крім того, важко не помітити інші структури, які нагадують вуса та широку монобров.

Колір цих голозяберних молюсків може змінюватись від темно-синього до чорного, а виростають вони всього до 8 сантиметрів у довжину, що дуже виділяє цей вид серед інших океанських морських слимаків. Крім того, представники цього виду мають зморшкувату шкіру, яка і надихнула фотографа назвати зображення "Ребристий".

Фото зайняло 1-е місце в категорії голожаберних молюсків із фото "Ребристий" Фото: Aleksei Permiakov/Ocean Art 2022

Зазначимо, що цей вид також відомий як похмурий чи похмурий голозяберник. Як правило, вони зустрічаються у водах Філіппін, Індонезії, Таїланду, М'янми, Малайзії, Нової Зеландії, Соломонових островів, Тайваню, Австралії, Французької Полінезії, Фіджі та Гаваїв.

За словами фотографа, під час пандемії коронавірусу вони з дружиною застрягли на Балі, а тому їм випала чудова можливість для макрозйомки. Вони дослідили Туламбен і здійснили серію занурень, де й помітили дивовижного інопланетного молюска.

За словами автора знімка, Tambja morosa — відносно великий вид, а тому раніше фотограф не використав макрозйомку. Однак цього разу він вирішив зосередитися на ринофорах молюска та їхній дивовижній структурі. Він також використав програму для постобробки, обрізав і відобразив зображення, а також додав трохи різкості ребристим структурам молюска. Так у нього вийшов чудовий знімок, відзначений нагородою.

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