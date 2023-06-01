Небезпечні для Землі вибухи на Сонці: вчені наблизилися до розгадки ще однієї таємниці

Астрономи знайшли спосіб з'ясувати, як спалахи на Сонці прискорюють сонячні частки до неймовірних швидкостей.

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Два найпотужніші виверження на Сонці – це сонячні спалахи та корональні викиди маси. Під час цих вибухів на нашій зірці в космос вириваються величезні потоки плазми та величезна кількість енергії. Це призводить до появи на нашій планеті геомагнітних бурь, які негативно впливають на енергетичну інфраструктуру та роботу зв'язку. Тому вчені хочуть мати найкраще розуміння природи енергетичних часток, що вилітають від Сонця, але дослідження їх великих швидкостей – це дуже складний процес. Нове дослідження вчених з Університету штату Алабама в Хантсвіллі, США, вперше показує, що енергійні нейтральні атоми (це частки без електричного заряду, які летять з неймовірною швидкістю) можна використовувати для вивчення процесу прискорення сонячних часток під час таких подій, як спалахи на Сонці та корональні викиди маси, пише Space.

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Це дуже актуальне на сьогодні дослідження, адже його результати були оприлюднені саме тоді, коли на Сонці відбувається зростання рівня його активності. Цей процес лише посилюватиметься в найближчі кілька років, адже наша зірка наближається до піку цієї активності. Це означає, що на Сонці вже починається набагато більше вибухів, тобто сонячних спалахів та корональних викидів маси. Це в свою чергу часто призводить до появи геомагнітних бурь на Землі.

Зовсім недавно, як уже писав Фокус, на Сонці з'явилася величезна сонячна пляма, в якій згідно з прогнозами відбуватимуться масштабні прояви сонячної активності.

Астрономи знайшли спосіб з'ясувати, як спалахи на Сонці прискорюють сонячні частки до неймовірних швидкостей Фото: NASA

Цього року вже досить часто на Сонці з'являлися спалахи різної потужності (ці спалахи відносять до п'яти класів, найпотужніші спалахи на Сонці відносяться до класу Х), у тому числі найсильніші. Подібні процеси призводили до появи сильних геомагнітних бурь та проблем на Землі.

Згідно з новим дослідженням, енергійні нейтральні атоми можна використовувати для визначення різниці між двома різними місцями прискорення сонячних часток. За словами вчених, сонячні частки можуть прискорюватися у двох місцях: або в самих сонячних спалахах, або в ударній хвилі, яка спричинена викидом плазми. Але поки що точно невідомо, де саме частки набирають найбільшу швидкість.

На нейтральні атоми (а це переважно атоми водню) не впливає магнітогідродинамічна турбулентність сонячного вітру, тому вони несуть всю фізичну інформацію про ділянку прискорення без спотворень від магнітних полів, кажуть вчені.

Тому астрономи вважають, що спеціальні детектори, які розміщені на навколоземній орбіті, тобто за 150 млн км від Сонця, можуть розкрити головні секрети сонячних часток. У NASA зараз працюють над створенням таких детекторів, але поки що не відомо, коли вони будуть запущені в космос.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи може бути у нашого Всесвіту якась центральна точка, тобто центр Всесвіту. Насправді відповідь на це питання не така проста, як здається.