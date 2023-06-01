Така давня, що забуває рухатися. Найстаріша річка у світі тече лише кілька разів на рік

Дослідники зазначають, що вона з'являється лише кілька разів на рік після сильних дощів і тягнеться на 600-750 кілометрів.

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Річки Ніл та Амазонка широко відомі як найдовша річка у світі та найбільша річка у світі за обсягом води. Однак навколо титулу найстарішої річки на Землі точаться деякі суперечки, проте здебільшого вчені сходяться, що він по праву належить австралійській річці Фінке, пише IFLScience.

Дослідники вважають, що їй від 350 до 400 мільйонів років. Вона бере свій початок у хребтах Макдоннелл на Північній території Австралії й тягнеться на 600-750 кілометрів до виходу з озера Ейр. Цікаво, що вона не тільки є найстарішою річкою у світі, а й вельми незвичайною. Річ у тому, що за мільйони років вона буквально забуває як текти, а тому з'являється лише кілька разів на рік одразу після сильних дощів.

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Вчені зазначають, що визначення віку річки є надзвичайно складним, особливо у періоди тривалого геологічного часу. Дослідники та геологи можуть вивчити навколишні екологічні особливості, гірські хребти та річкові відкладення, а також особливості самого річища річки, що змінили ландшафт протягом сотень мільйонів років ерозії. Однак навіть з огляду на всі ці характеристики діапазон віку може бути занадто широким.

Дослідники також розповіли, що найстарішою річкою в Північній Америці є Нова річка, яка протікає приблизно на 547 кілометрів від гір Блакитного хребта в Північній Кароліні (Вірджинія) і до Західної Вірджинії, де вона зрештою впадає в річку Канава. Зазначимо, що оцінки віку цієї річки сильно відрізняються, однак у більшості випадків вчені сходяться, що їй від 10 до 350 мільйонів років. Ще у 1970-х роках її назвали другою "найстарішою річкою у світі".

Найстарішою річкою в Європі вважається Маас, який тягнеться на 950 кілометрів і проходить через три країни: Бельгію, Нідерланди та Францію. Вік цієї річки імовірно налічує від 320 до 340 мільйонів років.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найстаріше місто, що збереглося на Землі.