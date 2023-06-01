Розважливий вбивця. Найбільш смертоносний павук у світі змінює силу отрути залежно від настрою

Дослідники вважають, що потужний коктейль токсинів у отруті цього павука варіюється в залежності від контексту і залежить від багатьох факторів.

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Австралійські воронкоподібні павуки, або атрациди, широко відомі як смертоносні павуки в усьому світі. Їхні отрути є складними коктейлями, які, як вважають дослідники, можуть бути застосовані для виробництва натуральних пестицидів, фармацевтичних препаратів, а також виробництва протиотрути для лікування смертельних укусів павуків, пише Science Alert.

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На думку дослідників з Університету Джеймса Кука в Австралії, розуміння того, як вони виробляють ці складні суміші, може допомогти у більш ефективному використанні їхньої отрути. Тепер дослідники вважають, що на склад отрути лійкоподібних павуків впливають кілька факторів, у тому числі:

частота серцевих скорочень;

оборонна спроможність.

За словами співавтора дослідження, біолога Лінди Ернандес Дюран, вчені зосередилися на вивченні отрути воронкоподібних павуків, які є смертельними для комах, на яких вони полюють, а також приматів і людей. Австралійські воронкоподібні павуки відомі тим, що вони є надзвичайно смертоносними, принаймні для людей. Щороку вони кусають від 30 до 40 людей, проте, на щастя для нас, людей здатні вбити лише самці Сіднейського лійкоподібного павука. У 1981 році дослідники розробили протиотруту і з того часу, на щастя, не зареєстровано жодного летального результату.

Дюран зазначає, що в багатьох дослідницьких роботах, де вчені вивчали смертоносну отруту цих павуків, вони не враховували поведінку та фізичний стан павуків, а також навколишнє середовище. У новому дослідженні вони із колегами вирішили це виправити.

У ході дослідження вони відібрали павуків чотирьох видів:

справжній лійковий павук (Hadronyche valida);

Дарлінг-Даунс (Hadronyche infensa);

південний деревний (Hadronyche cerberea);

сіднейський лійкоподібний павук (Atrax robustus).

Далі дослідники провели низку тестів, під час яких оцінювали:

збивання в купу;

оборону;

лазіння;

активну поведінку.

Під час одного з тестів вчені видували повітря з трубочки або підштовхували пінцетом, імітуючи напад хижака, другого — помістили павуків одного виду разом, третього — перевірили нову теорію. Дослідники весь час спостерігали за павуками, а потім нанесли їхню поведінку на карту та використовували лазерний монітор для вимірювання частоти серцевих скорочень павуків. Також дослідники зібрали зразки отрути та проаналізували її.

Для трьох видів, певно, не було жодного зв'язку між їх поведінкою, частотою серцевих скорочень та складом їх отрути. Однак один вид демонстрував різні склади отрути залежно від поточних факторів. Дослідники вважають, що подібні зв'язки отрути та стану павука можуть бути специфічними для конкретного виду, проте потрібно більше досліджень, щоб перевірити це напевно.

Раніше Фокус писав про те, що павуки можуть настільки зголодніти, що починають втрачати зір.