Змінять класичний рецепт фіш енд чіпс: вчені радять виключити тріску з раціону

Глобальне потепління та зміни клімату торкнулися навіть кулінарії — під загрозою опинилася класична британська страва.

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Десятиліттями вчені попереджають, що людство неминуче зіткнеться з наслідками глобального потепління та змін клімату. Цього разу вчені попереджають, що незабаром улюблена багатьма британська страва може піти у минуле — причиною цього є відмова від вживання білої листкової риби, такої як тріска, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Університету Ессекс зосередилися на вивченні того, як основні зміни політики за останні 120 років вплинули на моделі виробництва, торгівлі та споживання у Великій Британії. За словами старшоъ авторки дослідження, докторки Анни Старрок, перед обличчям кліматичних змін, та надмірного вилову риби людству слід краще розуміти, як споживання тих чи інших продуктів у конкретних регіонах впливає на довкілля та клімат.

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Риба є одним з харчових продуктів, що найбільше продаються у світі, а з 1970-х років спостерігається швидке зростання імпорту морепродуктів до Великобританії. За словами співавтора дослідження, доктора Георга Енгельхарда, дослідники виявили, що останнім часом значно зросла популярність тунця та креветок — це демонструє, що британські споживачі значною мірою не змінили своїх харчових звичок, щоб відобразити зміни в доступності місцевих морепродуктів.

До того ж дослідники виявили, що популярна листкова біла риба, така як тріска та пікша, які є основним інгредієнтом класичної британської страви фіш енд чіпс, сьогодні в основному імпортується до Великобританії з інших країн. Тепер дослідники вважають, що британцям слід відмовитися від класики на користь місцевих сортів риби, таких як оселедець та скумбрія, які в основному експортуються до Нідерландів та Франції.

За словами керівника дослідження, Люка Харрісона, проаналізувавши дані, дослідники дійшли висновку, що за останні трохи більш як 50 років зміни політики та вступ до Євросоюзу призвели до того, що прірва між тим, що Британія виробляє та споживає, стала значно більшою.

Дослідники відзначають, що причиною цього стало збільшення скорочення запасів, викликане рибальством, зміною клімату і втратою довкілля. Все це призвело до того, що сьогодні споживання морепродуктів та риби залежить від імпорту. Однак дослідники виявили, що у середньому британці споживають на третину менше морепродуктів, ніж зазначено в рекомендаціях.

Зазначимо, що дослідження було проведено невдовзі після того, як дослідники представили перший у світі рибний стейк, видрукований на 3D-принтері. Після дегустації вчені розповіли, що лабораторна риба нічим не поступається справжній — вона така ж шарувата та тане у роті.

Раніше Фокус писав про те, що щось змушує риб залишати "вдома" і зрушуватися до полюсів.