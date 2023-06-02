Таунхауси на дні океану. Октополіс та Окдантіс були створені восьминогами-інженерами (відео)

Дослідники зазначають, що ці масові поселення головоногих навряд чи можна назвати "морськими містами", але вони справді були зведені підводними інженерами-екологами.

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Октополіс і Оклантис — назви, дані двом місцям біля узбережжя Австралії, де дослідники виявили щось незвичне. На цих двох ділянках вчені натрапили на щось вкрай незвичайне: похмурі восьминоги (Octopus tetricus) успішно сусідять у цих місцях з іншими представниками цього виду, пише IFLScience.

Незвичайність цих місць у тому, що головоногі, зазвичай, одинаки. Тепер дослідники вважають, що вони насправді можуть вести соціальніше життя, ніж вважалося раніше. Зазначимо, що дві ці спільноти були виявлені в різний час і у ЗМІ відразу почали писати про те, що біля узбережжя Австралії виявлені підводні міста, створені восьминогами. На жаль, це зовсім так.

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Октополіс і Оклантис навряд чи можна вважати "містами", проте вчені підтверджують, що вони демонструють, що головоногі молюски насправді можуть діяти як інженери-екологи.

Для цих угруповань дійсно характерна наявність безлічі нір на концентрованій території, до того ж вони часто укріплені панцирями або іншими антропогенними матеріалами, наприклад, металом. Відомо також, що восьминоги мають неймовірний інтелект, а тому легко уявити, що вони здатні спроєктувати велике і дуже складне місце існування. Однак ці місця навряд чи можна назвати "підводними містами", вони скоріше являють собою "шумні таунхауси".

За словами дослідників, це середовище містить достатню кількість їжі для восьминогів, тому вони використовують її на всі 100%. Якщо можна створити одне або кілька хороших лігв, які будуть використовувати протягом багатьох років, раковини гребінців, залишені головоногими, що годуються, можуть накопичуватися. Далі вони фактично забезпечують "будівельний матеріал", необхідний для спорудження затишного лігва.

Зрештою восьминоги використовують раковини для будівництва лігва, що дозволяє їм захоплювати більше гребінців, а значить залишати ще більше раковин. Таким чином виходить місце, де дюжина і більше головоногих можуть будувати барлоги й в кінцевому підсумку організовують якесь товариство.

Дослідники зазначають, що ці спільноти, по суті, є яскравими прикладами екологічної інженерії. Навряд чи це можна назвати навмисними діями, які восьминоги вивчили й тепер успішно використовують. Імовірніше, це концепція, яка може широко застосовуватися до будь-якого організму, що впливає на довкілля.

Дослідники вважають, що ці спільноти є випадковою формою інженерії, в якій відмінно поєднуються природна поведінка восьминогів і сміття, що успішно використовується для будівництва барліг.

Вчені виявили, що восьминоги в Октополісі збирають найбільші раковини та використовують їх для будівництва. Великі раковини дійсно зручніші у цьому процесі, проте вони також припускають і наявність більшої кількості їжі. Виходячи з цього, вчені вважають, що головоногі, цілком імовірно, розглядають великі раковини гребінців, як джерело харчування, а наявність цих раковин для будівництва лігва є лише випадковим фактором.

Втім, немає підстав для розчарування. Те, що восьминоги неусвідомлено займаються мистецтвом і архітектурою, зовсім не засмутило дослідників, оскільки це все ще дивовижне відкриття — побачити як оокремі тварини, здатні жити й харчуватися пліч-о-пліч. Однак вірно і те, що для створення міста потрібно щось більше, ніж зв'язування восьминогів, що злітаються разом.

Раніше Фокус писав про те, як восьминоги полюють зі смертельною точністю.