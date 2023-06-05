Відмічені випадком. Вчені назвали найбільш і найменш поширені дати народження у людей

У новому дослідженні вчені створили теплову карту, яка показує, що більшість людей на Землі народжуються одночасно.

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Якщо ви коли-небудь ставили собі питання, як багато людей на планеті святкують день народження з вами в один день — радійте, дослідники відповіли на це питання. Дослідники створили теплову карту, на яку нанесли найбільш і найменш поширені дати народження людей на Землі, пише Daily Mail.

Статистика свідчить про те, що більшість людей на Землі народжуються у вересні та липні, тоді як найрідкісніші дні народження припадають на листопад, грудень та січень. Цікаво, що одними з найпоширеніших днів народження є 12,18, 25 і 26 вересня, тобто приблизно через 9 місяців після новорічних свят.

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До того ж Різдво та Новий рік виявилися одними з найменш ймовірних днів для народження, але воно й не дивно. Проте вчені також зауважили, що найменш поширеними днями для народження стали інші державні свята. Вчені вважають, що це пов'язано з тим, що більшість лікарень не планують кесарів розтин та інші операції на державні свята, у більшості випадків проводять лише екстрені хірургічні втручання.

Дослідники зазначають, що популярність днів народження у вересні пов'язана з холодною погодою взимку, що спонукало людей частіше залишатися вдома. У всьому наборі даних найпоширенішим днем для народження вважається 9 вересня, тоді як друге місце за популярністю посідає 19 вересня.

Теплова карта показує, що більше людей народжується у вересні та липні, а найрідкісніші дні народження – листопаді, грудні та січні Фото: Daily Mail

Крім того, вчені визначили найкращий час та місяці для занять сексом, щоб зачати дитину. Результати дослідження свідчать про те, що парам краще зосередитися на заняттях сексом до 7:30 ранку навесні. Дослідники з Університетської лікарні Цюриха вважають, що сперматозоїди мають власний 24-годинний внутрішній годинник, який найбільш активний у ранні ранкові години.

Швейцарські дослідники також виявили, що сперма має найздоровіший розмір і форму для запліднення яйцеклітини у березні, квітні та травні. Тоді під час дослідження були проаналізовані зразки сперми понад 7 000 чоловіків у віці від 25 до 40 років, які проходили курс лікування від безпліддя. Зразки були перехресно перевірені на концентрацію сперматозоїдів, загальну кількість сперматозоїдів, прогресивну рухливість та нормальну морфологію.

Раніше Фокус писав про те, що вчені попереджають, що населення Землі незабаром може почати скорочуватися.