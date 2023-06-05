Загоювальні тату: вчені створили ручку з чорнилом, здатним швидко і легко загоювати рани

Для пацієнтів з відкритими ранами з'явилася нова надія у вигляді системи PAINT, 3D-друкарської ручки, заповненої біоактивним чорнилом, здатної змінити методи лікування ран у всьому світі.

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Разючий механізм лікування ран, названий системою "PAINT", обіцяє зробити революцію у лікуванні травм. Він створений у лабораторіях китайського університету Нанкін, пише New Atlas.

Схожий на інструмент з науково-фантастичного фільму, пристрій PAINT являє собою високотехнологічну ручку, яка не підійде для запису чогось важливого на папері, але безумовно зробить чудеса з ранами за допомогою спеціальних "біочорнил". У перекладі з англійської, абревіатура означає "портативне біоактивне чорнило для загоєння тканин". Система PAINT, це далеко не звичайні бинти і пов'язки, до яких ми звикли, і які часто виконують лише функцію захисного бар'єру і знищення бактерій.

В основі цієї революційної технології лежить ручка для 3D-друку, заряджена альгінатним гелем натрію і крихітними частинками під назвою "позаклітинні везикули" (ВВ). Ці ВВ, що виробляються власними білими кров'яними клітинами нашого організму, є неоспіваними героями процесу загоєння. Вони знімають запалення і запускають процес утворення нових кровоносних судин у місці рани, прискорюючи відновлення.

Справжнє наукове диво відбувається на кінчику ручки, де гель і ВВ з'єднуються і створюють густу пасту для загоєння, яку можна нанести на порізи будь-якої форми і розміру. Цікаво, що під час випробувань за участю клітин людської шкіри це чорнило, що відновлює, підштовхнуло клітини до фази росту, що призвело до народження нових кровоносних судин і зменшення запалення.

Ба більше, система PAINT виявилася здатною стимулювати вироблення колагену — ключового гравця в загоєнні ран — під час випробування на поранених мишах. Примітно, що рани, на загоєння яких зазвичай ідуть тижні, майже повністю затягувалися протягом 12 днів у випробовуваної групи, чого навіть близько не вдалося досягти контрольній групі мишей, які не отримували лікування.

Раніше Фокус писав про революційну пов'язку на рану. Нова експериментальна пов'язка здатна зробити революцію в тому, як лікарі перевіряють рани на наявність інфекцій, не знімаючи пов'язку, не рани нової інфекції і не затримуючи процес загоєння.