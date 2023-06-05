Казкові інженери клімату. Вчені розповіли всю правду про китів та їх вплив на клімат Землі

Дослідники перевірили теорію про те, що гіганти підводного світу відіграють важливу роль у поглинанні та утримуванні вуглецю.

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Довгий час дослідники вважали, що кити відіграють важливу роль у вловлюванні вуглецю на Землі, а відтак і запобіганні глобальному потеплінню та змінам клімату. За це їх навіть прозвали "інженерами клімату", пише SciTechDaily.

У новому дослідженні Університету Гріффіта та міжнародної групи дослідників вчені вирішили пролити світло на те, яку роль кити насправді відіграють у поглинанні та утримуванні вуглецю. Результати дослідження свідчать про те, що внесок морських гігантів у вловлюванні вуглецю насправді мінімальний і недостатній, щоб суттєво впливати на перебіг подій.

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За словами співавтора дослідження, доктора Олафа Мейнеке, вони з колегами не втрачали надію, що це так. Однак результати категоричні — внесок китів у захоплення вуглецю надзвичайно малий, щоб суттєво вплинути на перебіг зміни клімату Землі.

Під час дослідження вчені розглянули основні способи, якими вусаті кити, наприклад горбаті, видаляють атмосферний вуглець на регіональному та глобальному рівнях. Команда виявила, що кількість поглиненого вуглецю занадто мала, щоб істотно вплинути на траєкторію зміни клімату.

Мейнеке зазначає, що результати аналізу підтверджують, що кити надзвичайно важливі для морської екосистеми, але їхній внесок у глобальний потік вуглецю занадто малий, щоб ефективно скорочувати вміст вуглецю в атмосфері планети. Дослідники відзначають, що створення хибної надії на здатність окремих харизматичних видів бути кліматичними інженерами врешті-решт може зіграти з людством злий жарт.

Дослідники відзначають, що колообіг вуглецю в океані є основною рушійною силою світового океану, а тому подальше вивчення цих процесів та заповнення прогалин в екології китів може бути корисним для людства.

Мейнеке також підкреслив, що людству важливо розуміти інші цінності китів, які важливіші для їх збереження, ніж уловлювання вуглецю. Наприклад, широкомасштабний захист морського середовища, включаючи й середовище життя китів, здатне підвищити стійкість океану, що дозволить підвищити природне вловлювання вуглецю океаном у глобальному масштабі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, навіщо 100 років тому люди годинами сиділи у тілах мертвих китів.