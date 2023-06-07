Виняткова знахідка: у Франції виявлено ремісничий центр часів Римської імперії

У комуні Теруанн, регіону О-де-Франс у Франції, археологи знайшли римський виробничий центр віком 1700 років. Цей стародавній центр не тільки виявляє докази діяльності різних ремісників, але й проливає світло на життєво важливу роль рибалок у забезпеченні римського поселення та його економіки.

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Теруанн зазнав значних змін після римського вторгнення 53 року до н. е., поселення перетворилося на видатне римське місто, і саме тут команда археологів нещодавно розкопала низку артефактів, що демонструють римську майстерність. Серед цих знахідок — надзвичайно добре збережена пара римського взуття, що свідчить про майстерність та вміння давніх шевців, пише Ancient Origins.

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Місце розкопок, розташоване в південно-східному квадранті Теруанна вздовж річки Ліс, досліджувала команда вчених з Національного інституту превентивних археологічних досліджень (INRAP). Їхнє дослідження викликане планами будівництва очисних споруд, що вимагало ретельного вивчення місцевості. Після просіювання річкового мулу, який діяв як природний консервант, команда натрапила на залишки римського ремісничого району, що датується 1700 роками.

Згідно з пресрелізом INRAP, цей ремісничий район складається з двох будівель, розташованих уздовж римської дороги, яка перетинається з водним каналом. Примітно, що одна з цих споруд має високі стіни й чудово збережену підлогу завдяки захисному кокону мулу, що огортає ділянку. Винятковий рівень збереженості, що спостерігається тут, є рідкісним явищем у приміських зонах, де залишки будівель зазвичай розташовані під шарами людської діяльності, на рівні фундаменту.

З дна каналу дослідники дістали велику кількість артефактів, включаючи численні монети, невеликі позолочені бронзові предмети, шпильки, брошки та тонко виготовлені золоті брошки Фото: Inrap

Під час розкопок ділянки на березі каналу археологи виявили викинуті кістки великої рогатої худоби, які зазвичай асоціюються з м'ясницькою діяльністю. Крім того, знахідка шкіряного взуття з шипованими підошвами та гостроцікавими трикутними шкіряними ремінцями вказує на майстерність шевця, який працював у цьому місці.

Археологи також виявили залишки величезних жорен, що вказує на існування млина неподалік від місця розкопок каналу. Крім того, докази реконструкції місця після пожежі вказують на те, що воно було заселене протягом тривалого періоду, що ще більше підкреслює його важливість для громади.

З дна каналу дослідники дістали велику кількість артефактів, включаючи численні монети, невеликі позолочені бронзові предмети, шпильки, брошки та тонко виготовлені золоті брошки. Крім того, археологи натрапили на рибальські гачки, ключі, пластини, металеві вудилища, а також камінь з рифленою поверхнею, який слугував якорем або баластом для рибальської сітки.

Цей великий перелік артефактів яскраво ілюструє процвітаючу рибальську спадщину Теруанна. Будучи важливим галло-римським поселенням, Теруанн мав доступ до довколишніх річок, озер та прибережних територій, що відкривало широкі можливості для риболовлі. Ремесла, пов'язані з рибальством, відігравали ключову роль, забезпечуючи не лише засоби до існування, але й сприяючи жвавій давньоримській торгівлі.

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