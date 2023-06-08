Життя в борг. Багаті країни заборгували бідним майже 200 трильйонів доларів компенсації

Нове дослідження свідчить про те, що промислово розвинені й інші багаті країни повинні компенсувати біднішим завдані планеті збитки.

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У новому дослідженні вчені з Університетів Лідса та Барселони склали перший план, який покладає на країни, відповідальні за надмірні викиди вуглекислого газу, відповідальність за їхню поведінку. За підсумками дослідники звернулися до урядів країн профінансувати компенсацію на загальну суму 192 трильйони доларів, пише Forbes.

Дослідження почалося з припущення кліматологів, що атмосфера Землі є загальним надбанням, а отже, ми всі несемо відповідальність. Далі дослідники використали нещодавні глобальні вуглецеві баланси 168 країн, щоб розрахувати, скільки вуглецю може бути викинуто в атмосферу для досягнення певної кліматичної мети. Зокрема їм вдалося розрахувати рівні "справедливої частки" залежно від чисельності населення країн.

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Коли дослідники завершили розрахунки, вони дійшли висновку, що деякі країни насправді значно перевищили свій розподіл, зокрема йшлося про промислово розвинені країни глобальної Півночі. Зазначимо, що під глобальною Північчю маються на увазі США, Європа, Канада й Австралія, саме на них дослідники поклали більшу частину компенсації — 170 трильйонів доларів. 22 трильйони доларів, що залишилися, припали на країни з високим рівнем викидів у глобальному Півдні, а саме Саудівська Аравія та ОАЕ.

Учені припускають, що країни з низьким рівнем викидів повинні отримувати близько 6 трильйонів доларів на рік за зобов'язання безвуглеводжувати свою економіку швидше, ніж вимагалося в іншому випадку.

Розрахунки показують, що за чверть століття США можуть заплатити близько 80 трильйонів доларів. Дослідження передбачає, що промислово розвинені та багаті країни мають заплатити, інші країни, які краще впоралися зі стримуванням викидів вуглецю, мають отримати компенсацію протягом певного періоду. Наприклад, попередні оцінки показують, що Індія має отримати компенсацію в розмірі 57 трильйонів доларів.

За словами співавтора дослідження Ендрю Феннінга, їхня робота порушує питання про кліматичну справедливість. Якщо ми просимо країни швидко відмовитися від використання викопного палива та знизити рівні викидів вуглецю, навіть якщо вони не несуть відповідальності за надлишкові викиди, що дестабілізують клімат планети, то вони мають отримати фінансову компенсацію.

Раніше дослідники вже виявили, що людству необхідно скорочувати глобальні викиди на 1,4 мільярда тонн вуглецю, щоб досягти нульових показників уже до середини сторіччя. Вчені не перестають наголошувати на важливості цього завдання, тому що в іншому випадку наслідки будуть дуже неприємними для планети й усього живого на ній.

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