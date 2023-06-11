Не вирок: причини та методи лікування синдрому подразненого кишечника

Лікарі та експерти розповіли про наявні методи виявлення, причини розвитку та способи лікування настирливої недуги.

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Синдром подразненого кишківника (СПК) можна порівняти з непроханим гостем, який постійно повертається в будинок вашого шлунково-кишкового тракту — це ваш шлунок і кишківник. Лікарі описують цього непрошеного гостя як частого супутника у безлічі людей. Його візитною карткою є болі в животі, здуття живота, підвищене газоутворення і чергування нападів діареї та закрепу, пише HealthDay.

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Страждаючи від СПК, ви маєте справу з постійними проблемами із животом, які виникають доволі часто, щоб змусити вас скасувати плани, іноді раптово. Це щоденна реальність для тих, хто бореться з СПК, хронічним захворюванням, відомим своїм постійним болем у животі, нападами діареї та закрепів. Лікарі вирішили пояснити детальніше, що таке СПК, хто на нього хворіє, де він виникає в організмі, чому він виникає і коли він зазвичай починається.

Причини СПК досі є предметом численних суперечок і досліджень. За даними Національного інституту діабету і проблем травлення та нирок (НІДПТН), американської дослідницької організації, експерти вважають, що в цьому випадку в гру вступає безліч чинників. Уявіть це як несправну лінію зв'язку між мозком і кишківником, наприклад, коли ваш сигнал WiFi не працює якраз у той момент, коли ви збираєтеся надіслати важливий лист. Ця комунікаційна заминка може вплинути на просування їжі травним трактом і на сприйняття болю, навіть від зазвичай нешкідливої кількості газів або випорожнень.

Інші чинники можуть бути пов'язані з життєвим досвідом, наприклад, неприємна зустріч може спричинити у вас відчуття страху. Дослідження показали, що травматичні події в ранньому віці, як-от жорстоке поводження, пов'язані з підвищеним ризиком розвитку СПК. Крім того, у розвитку СПК можуть відігравати роль психічні розлади, такі як депресія і тривожність, або навіть специфічні бактеріальні інфекції. Це схоже на складну головоломку з різними частинами для різних людей, що посилює проблему розуміння цього стану.

Розпізнати СПК буває непросто, про що розповідає доктор Дженніфер Вебстер, дитячий гастроентеролог із Дитячої лікарні Філадельфії. Вона порівнює СПК з мігренню — немає точного тесту, але біль і дискомфорт, які відчувають хворі, цілком реальні. Класичні симптоми включають дискомфорт або спазми в нижній частині живота, здуття живота, зміни в роботі кишківника (включно з діареєю і закрепом), підвищене газоутворення і відчуття неповного випорожнення кишківника, схоже на те, що завдання залишилося незавершеним. Деякі люди можуть також помітити слиз у стільці, що нагадує виявлення несподіваного інгредієнта в їжі.

Думайте про лікування симптомів СПК як про налаштування гітари. Як правильне налаштування може поліпшити якість звуку, так і коригування вашого раціону може суттєво вплинути на симптоми СПК. Рекомендації НІДПТН включають збільшення споживання продуктів, багатих на розчинну клітковину, таких як овес, банани та морква — супергерої дієтичного світу.

Лікування СПК полягає у зменшенні симптомів, щоб допомогти тим, хто страждає, вести якомога нормальніший спосіб життя. Подібно до вибору правильних інструментів для роботи, ваш лікар може рекомендувати різні варіанти лікування залежно від ваших симптомів. Ліки можуть включати алосетрон, здебільшого для лікування важкого СПК у жінок, елюксадолін для зменшення діареї, рифаксимін, антибіотик для лікування надлишкового росту бактерій, лубіпростон і лінаклотид, які полегшують роботу кишечника, збільшуючи секрецію рідини в тонкій кишці.

За допомогою правильних стратегій, дієтичних модифікацій, лікарських препаратів та професійної допомоги ви зможете пройти свій шлях до кращої якості життя. Тож, незважаючи на всі труднощі, пам'ятайте, що СПК — це захворювання, яке потрібно лікувати, а не вирок на все життя.

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Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.