Загадка фараона Тутанхамона: вчені назвали нову причину смерті правителя Стародавнього Єгипту

Нова теорія свідчить, що можливою причиною смерті Тутанхамона є їзда на колісниці у нетверезому стані.

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Навіть через 3 тисячі років після смерті одного з найвідоміших фараонів Стародавнього Єгипту, Тутанхамона, вчені продовжують досліджувати причини його смерті. Вважається, що він помер у віці 19 років. Одне з головних припущень щодо причин його смерті полягає в тому, що фараон помер в результаті зараження відкритої рани. Але з огляду на той факт, що Тутанхамон любив пити вино, він міг загинути внаслідок "ДТП", яка сталася внаслідок водіння колісниці у нетверезому стані, каже нова теорія, пише ScienceFocus.

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Нову теорію про причину смерті фараона Тутанхамона запропонувала єгиптолог Софія Азіз. Вона вважає, що правитель Стародавнього Єгипту загинув в результаті краху колісниці, на якій він їхав після вживання вина. Після падіння з колісниці у фараона з'явилася відкрита рана і до неї потрапила інфекція. Таким чином це призвело до раптової смерті Тутанхамона. Тобто нова теорія розширює попередню гіпотезу, вказуючи на те, як могла з'явитися смертельна рана.

Похоронна маска фараона Тутанхамона Фото: BBC

З одного боку, вчені більше 10 років тому дійшли висновку, що Тутанхамон помер у результаті зараження рани, але з іншого боку стало відомо, що фараонові було важко ходити через пошкодження стопи. Тому він не міг їздити колісницею. Але Азіз вважає, що Тутанхамон міг нормально рухатися.

За словами єгиптолога, разом із Тутанхамоном у його гробницю поклали ті предмети, які знадобляться йому в потойбічному житті. Наприклад, це стосується великих запасів вина, а також кількох колісниць.

"У гробниці Тутанхамона також виявили обладунки, а це означає, що правитель Стародавнього Єгипту все-таки був швидше фараоном-воїном і швидше за все він міг вживати багато вина", — говорить Азіз.

За словами єгиптолога, під час їзди на колісниці могла статися аварія через те, що Тутанхамон керував цим транспортним засобом у нетверезому стані. Внаслідок цієї ДТП, правитель Стародавнього Єгипту міг пошкодити ногу та отримати відкриту рану. Тобто фараон міг зазнати пошкодження стопи вже перед смертю і це не було вродженою особливістю.

Деякі дослідження припускають, що Тутанхамон мав деформовану стопу за життя, але Азіз вважає, що така деформація могла статися під час бальзамування трупа перед похованням. Тому, згідно з новою теорією, Тутанхамон все ж таки помер від зараження відкритої рани, але вона з'явилася в результаті невдалого водіння колісниці.

Колісниця з гробниці фараона Тутанхамона Фото: sciencefocus.com

Інші єгиптологи вважають, що теоретично, справді Тутанхамон міг їздити на колісниці і був дуже рухливим хлопцем і навіть якщо в нього і була вроджена деформація стопи, то вона не вплинула б на його пересування.

Але експерт із дослідження єгипетських мумій Зінк Альберт вважає, що насправді патологія стопи у Тутанхамона була все життя, як свідчать інші дослідження. Таким чином, він не міг ні нормально ходити, ні тим більше їздити на колісниці. Хоча наявність перелому на нозі експерт підтверждує, але причину перелому встановити неможливо.

У той же час Азіз вважає, що потрібно провести нове дослідження, хоч і сильно пошкодженої, але збереженої ДНК, Тутанхамона, а також ретельніше вивчення його внутрішніх органів. Це дозволить встановити точніше причину смерті фараона, хоча зробити це після трьох тисяч років дуже складно.

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