Смертельний парадокс: вчені назвали 5 дивовижних фактів, що нас вбиває

Наведена статистика здається чимось неймовірним, проте річ у тому, що ви імовірніше помрете п'яним пішоходом, ніж за кермом автомобіля.

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Не секрет, що більшості людей хотілося б жити вічно або хоча б відстрочити смерть на кілька років, а краще на десятиліття. Саме тому дослідники витрачають десятиліття на формулу, яка б дозволила нам жити довше і підтримувати своє тіло в тонусі. Однак думки про смерть так чи інакше відвідують усіх, й тепер дослідники назвали 5 неймовірних парадоксів смерті, пише Cracked.

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П'яним безпечніше їхати, а не йти додому пішки

Безперечно, водіння напідпитку — це погано, проте зараз йдеться про те, що безпечніше у цьому випадку — йти додому пішки чи їхати? Відповісти на це питання спробували Стівен Левітт та Стівен Дабнер, автори книг з фрикономіки. Ці книги відомі тим, що роблять парадоксальні висновки — часом вони науково підтверджені, але, на жаль, не завжди.

Один зі способів відповісти на це питання — порівняти два маршрути та підрахувати, скільки людей помирає за кермом у нетверезому стані та скільки помирає нетверезих пішоходів. Однак цей метод був би не зовсім науковим. Натомість дослідники пропонують розглянути таку статистику: кількість смертей на пройдені кілометри — таким чином можна зрозуміти, що насправді безпечніше.

Наприклад, кількість смертей на 1,6 км говорить про те, що політ – найбезпечніший спосіб подорожувати, а страх перед польотом – вбиває. Наприклад, після 11 вересня багато пасажирів відмовлялися літати, що призвело до збільшення ризику смерті.

Статистика свідчить про те, що щороку помирає більше п'яних водіїв, ніж пішоходів — 13 до 1. Проте п'яні люди при цьому долають значно більші відстані на машині, ніж пішоходи. Якщо скоригувати дані щодо відстані, яку долають п'яні, виходить, що у водіїв у 8 разів менше шансів померти п'яними, ніж у пішоходів, долаючи одну й ту саму відстань.

Зазначимо, що після публікації книги ця заява зазнала критики, адже фактично її можна вважати "запрошенням" сідати за кермо напідпитку. Але дослідники наполягають, тут нема з чого обирати — найкращим вибором у цій ситуації буде скористатися послугами тверезого водія.

Ті, хто їздить трохи швидше за середню швидкість, рідше потрапляють в аварії

У дослідженні 1964 року була спроба знайти взаємозв'язок між швидкістю руху автомобіля щодо інших та ймовірність попадання в аварію. Тоді дослідники вивчили 10 000 аварій і виявили, що якщо водій рухається зі швидкістю, трохи вищою за середню, це підвищує шанси зіткнення. Однак результати також свідчили про те, що якщо авто рухається зі швидкістю нижчою за середню, це також збільшує ймовірність зіткнення приблизно на стільки ж.

Десятиліттями вчені намагалися повторити дослідження і результат незмінно залишався тим самим. Однак дослідники все ще намагаються пояснити, чому повільніший рух так само небезпечний, як і занадто швидкий. Одне з пояснень передбачає, що більшість аварій пов'язані з обгоном. Коли один автомобіль обганяє інший, шанси, що вони зіткнуться, різко зростають. Наприклад, якщо ви їдете зі швидкістю на 30 км повільніше, ніж інші авто, багато хто з них обжене вас. Це значно підвищить ваші шанси потрапити до ДТП.

Проте цікавим здається той факт, що найбезпечніша швидкість — трохи швидша за ту, з якою рухаються інші. Статистика свідчить, що в такому випадку ваші шанси потрапити в аварію будуть нижчими, ймовірно, це пов'язано з тим, що вас обганятимуть меншу кількість машин. Але з іншого боку, дослідники зазначають, що ця статистика може бути порушена низкою інших чинників.

Люди, які приймають полівітаміни, вмирають раніше

Вітаміни — це не чарівні пігулки, які роблять нас здоровішими. Якщо у вас немає дефіциту вітамінів, приймання добавок не принесе користі.

У новому аналізі вчені-дієтологи використали дані з дослідження здоров'я жінок в Айові, яке охоплювало близько 40 000 реципієнтів протягом 20 років. Далі дослідники порівняли дані жінок, які приймали вітамінні та мінеральні добавки, з тими, хто їх не приймав, і виявили, що реципієнти, які приймали полівітаміни, щороку вмирали на 6% частіше.

Результати дослідження також свідчили, що єдиною добавкою, що знижує смертність, був кальцій. До того ж будь-який інший вітамін або мінерал навпроти був пов'язаний з вищим ризиком смерті. Цікаво, що на початку дослідження середня людина, що приймала добавки, була здоровішою, ніж середній реципієнт, який їх не приймав.

Тоді дослідники дійшли висновку, що існує причинно-наслідковий зв'язок між прийманням полівітамінів та вищим ризиком смерті.

Століття тому багаті жінки вмирали під час пологів частіше, ніж бідні

Статистика свідчить про те, що раніше пологи були набагато небезпечнішими, ніж сьогодні. Наприклад, шанс померти при пологах у 1940 році був у 50 разів вищим, ніж у 2000. А в 1895 році він і зовсім був вищим у 100 разів.

Цікаво, але це пов'язано зовсім не з недоліком розвитку медицини, а навпаки. Більшість породіль насправді обирали народжувати у лікарнях, які на той момент, на жаль, не надто дотримувалися гігієни. Однак, навіть це ще не все, статистика свідчить, що близько 40% усіх смертей породіль були пов'язані з післяпологовою лихоманкою. Лише через роки вчені змогли підібрати необхідний препарат, що знизив ризик розвитку лихоманки майже до нуля.

Крім того, акушери в ті дні часто присипляли жінок хлороформом і діставали плаценту до того, як вона вийде сама, що призводило до кровотечі. В результаті у багатших породіль, яким допомагали лікарі та акушери, шанси померти під час пологів були значно вищими, ніж у бідних.

Оптимізм вбиває

Віцеадмірал Джеймс Стокдейл провів понад сім років як військовополонений у В'єтнамі. Якоїсь миті він понівечив своє обличчя, щоб викрадачі не могли використовувати його у зйомках пропагандистського фільму. Далі він провів кілька років, постійно піддаючись тортурам, проте займався логарифмічними обчисленнями, щоб пережити побої і відволіктися.

1973 року військовополонені були звільнені й у Стокдейла запитали про приблизно сотню військовополонених, які загинули у В'єтнамі. Тоді віцеадмірал сказав, що ті, хто не вижив, були "оптимістами". Передбачається, що зайвий оптимізм щодо звільнення з полону, коли він не виправдався, завдав більше шкоди, ніж користі військовополоненим, внаслідок чого вони померли.

Зазначимо, що цей феномен, мабуть, є найменш науковим з усіх. Дослідники зазначають, що потрібний додатковий аналіз, щоб підтвердити або спростувати теорію Стокдейла про те, що оптимізм підвищує ризик смерті.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найгірші способи померти: смерть у вигрібній ямі, ракові черв'яки та атака гієни.

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