Атлантида Китаю: вчені розкрили нові секрети затопленого міста Лева (фото)

У глибині озера Цяньдао, оточеного горами П'яти Левів, лежать загадкові залишки стародавніх цивілізацій. Ці руїни, датовані періодом правління династій Хань і Тан, відомі як "Атлантида Китаю".

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Ши Ченг, що в перекладі з мандаринської мови означає "Місто Лева", навмисно затопили в 1959 році в межах амбітних урядових зусиль зі спорудження Сіньаньської греблі та супутньої гідроелектростанції. Цей колосальний проєкт спричинив переміщення приблизно 300 000 людей, а також затоплення понад 1300 сіл і величезних ділянок сільськогосподарських угідь. Окрім безпосереднього впливу на місцеве населення, два стародавні міста, розташовані в долині під горами, також опинилися в глибинах озера, пише Arkeonews.

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"Повторне відкриття" міста відбулося у 2001 році завдяки експедиції, організованій китайським урядом для виявлення залишків затопленого мегаполіса. Перший набіг дайверів на Ши Ченг виявив напрочуд добре збережене місце з численними спорудами, складним різьбленням, левами-охоронцями та величними арками, що й досі сяють красою.

Подальші зусилля дайверів і дослідників спрямовані на ретельне документування і нанесення на карту Ши Ченг, а також на вивчення захисних заходів для забезпечення його збереження. Визнаючи його історичне значення, у січні 2011 року містам надали статус історичних реліквій під захистом провінції Чжецзян.

Перший набіг дайверів на Ши Ченг виявив напрочуд добре збережене місце з численними спорудами, складним різьбленням, левами-охоронцями та величними арками, що й досі сяють красою Фото: Chinese National Geography

Вважається, що Ши Ченг, колись ключовий центр політичної та економічної активності у східній провінції Чжецзян, зведений за часів династії Тан у 621 році нашої ери. Історичні записи про регіон вказують на його розлогі простори, що потенційно охоплюють площу, яка перевищує 60 футбольних полів, прикрашені 265 арками, що прикрашають міський пейзаж.

Незвичайний за своєю будовою, Ши Ченг міг похвалитися п'ятьма міськими брамами і вежами, відхиляючись від звичного розташування з чотирма брамами. Натомість місто Хе Ченг сягає своїм корінням ще глибше в часи правління династії Хань Донг, що охоплює період з 25 по 200 рік нашої ери.

Вважається, що Ши Ченг, колись ключовий центр політичної та економічної активності у східній провінції Чжецзян, зведений за часів династії Тан у 621 році нашої ери Фото: Chinese National Geography

Зеніту величі Ши Ченг досяг за часів правління династії Мін, з 1368 по 1644 рік. Міські стіни, що збереглися, сягають шістнадцятого століття і свідчать про минулу епоху розкоші та впливу.

У 2014 році влада, усвідомлюючи недоторканий стан затопленого міста, надала дозвіл для туристів, які шукають пригод, досліджувати цю територію за допомогою дайвінг-екскурсій. Тепер досвідчені дайвери можуть милуватися архітектурними дивами, що збереглися протягом понад 1 400 років на цьому чудовому місці.

Однак, зважаючи на дослідницький характер цього заходу і необхідність спеціальних знань, лише досвідчені з них можуть взяти участь у цьому захопливому досвіді.

Раніше Фокус писав про ворота Стародавнього Єгипту та Греції. Задовго до появи Александрії Геракліон був портовим містом, яке слугувало брамою Єгипту, приймаючи кораблі, які прибували з усіх кутків грецького світу.

А також ми розповідали про 18-рівневий лабіринт: найбільший підземний мегаполіс, що дав прихисток понад 20 тис. людей.