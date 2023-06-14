Еволюційне полотно: розшифровка таємниць прихованих ліній на нашому тілі

Під поверхнею вашої шкіри ховається таємничий світ невидимих відмітин, що розповідають історію, таку ж давню, як ваша ДНК.

Related video

Дивно, але виявляється, що на нашій шкірі є невидимі візерунки, схожі на секретні дорожні карти, прокладені по нашому тілу. Але це не звичайні, пересічні візерунки. Це хитромудрі лінії та плями, що нагадують мазки пензля абстрактного художника. Ці "таємні смуги" є продуктом формування зовнішнього шару шкіри під час ембріонального розвитку. Дивно, але ці смужки не видно неозброєним оком, навіть вашому гостроокому котячому компаньйону, пише ScienceAlert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

На початку 1900-х років німецький дерматолог Альфред Блашко зацікавився цими невидимими візерунками після обстеження понад 150 пацієнтів. Блашко помітив незвичайну тенденцію в розподілі шкірних захворювань, таких як родимки, родимі плями, а також таких хвороб, як екзема і вітиліго. Здавалося, що вони групуються вздовж певних ліній, ніби дотримуючись заздалегідь визначеного маршруту.

Ці загадкові смуги, як пише Тесса Кумундурос, відомі сьогодні як лінії Блашко, не співвідносяться з іншими анатомічними системами, такими як кровоносні судини або нерви. Замість цього вони вирізають дуги на грудях, створюють візерунки, що нагадують гірські хребти на спині, і утворюють закручені петлі на сідницях.

Перенесучись на століття вперед, лікар Рудольф Хаппле розширив карту Блашко, включивши в неї додаткові характеристики, такі як спіралі шкіри голови і хвилястість шиї. Вчені сходяться на думці, що лінії Блашко являють собою шляхи, якими рухалися наші клітини під час ділення і зростання на ранніх етапах розвитку.

У драмі розвитку головні ролі відіграють кератиноцити — первинні клітини поверхні нашої шкіри — і меланоцити — клітини, що виробляють пігмент глибоко в шкірі. Саме ці клітини накидають інтригуючі лінії Блашко.

На ембріональній стадії меланоцити формуються в нервовому гребені — ділянці, яка згодом дає початок, крім іншого, частинам нервової системи. Приблизно в цей самий час жіночі клітини починають обирати, яку з двох успадкованих Х-хромосом — по одній від кожного з батьків, деактивувати. Цей процес має випадковий характер, тобто деякі клітини шкіри можуть мати активну Х-хромосому від мами, а інші — від тата.

Як наслідок, лінії клітин шкіри, що мають одну й ту саму активну Х-хромосому, утворюють генетичну мережу, відому як мозаїцизм. Іноді ранні мутації можуть призвести до появи більших плям.

Хоча у людей колір шкіри визначається безліччю факторів, а не тільки Х-хромосомою, деякі стани можуть зробити ці невидимі лінії видимими, наприклад, пігментний мозаїцизм. Це може призвести до появи незвичайних смуг і вихорів кольору на шкірі, які збігаються з лініями Блашка.

Одним із найекстремальніших прикладів мозаїцизму є химеризм — рідкісний стан, що виникає, коли дві запліднені яйцеклітини зливаються, утворюючи одну особину, що призводить до появи шашкового візерунка з двох різних типів шкіри.

Деякі експерти вважають, що лінії Блашко можуть також впливати на поширення шкірних захворювань, проливаючи світло на такі стани, як екзема і псоріаз. Таким чином, те, що може здатися незвичайним природним явищем, потенційно може містити ключі до розуміння та діагностики шкірних захворювань.

Тож, коли ви наступного разу будете дивитися в дзеркало, пам'ятайте, що ваша шкіра — це щось більше, ніж здається на перший погляд. Невидимі, непримітні, але безсумнівно інтригуючі, ці приховані магістралі можуть непомітно формувати наше розуміння здоров'я і захворювань шкіри.

Раніше Фокус писав про поради лікарів щодо виявлення раку шкіри. Відома дерматологиня поділилася досвідом і вказала на що слід звертати увагу при профілактичному самоогляді шкіри.

Також Фокус писав про створений вченими шкірний покрив, стійкий до холоду та мікробів. Інноваційна шкіра не тільки здатна витримувати екстремально низькі температури, але й має потужні антимікробні властивості, що робить її ідеальним матеріалом для медичних пристроїв.