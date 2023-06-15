Поза сучасністю: хто є найбільш ізольованим неконтактним племенем на Землі

У світі існує понад 100 "неконтактних" племен, але сентінельці беззаперечно утримують титул найбільш усамітненого. Перед обличчям таких грізних сил, як колоніалізм та економічна глобалізація, вони стійко протистояли майже всім спробам зовнішнього світу встановити контакт, іноді вдаючись до насильства.

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Сентінельці привернули до себе увагу всього світу у 2018 році, коли американський християнський місіонер незаконно вторгся на їхній острів і був смертельно поранений стрілою. Однак цей сенсаційний інцидент — лише мізерна частка їхньої ширшої історії, пише IFLScience.

Проживаючи на острові Норт-Сентинел, суходолі розміром приблизно з Манхеттен, розташованому між Індією та М'янмою в Індійському океані, плем'я перебуває під захистом індійського законодавства, яке забороняє наближатися до острова ближче, ніж на 9,26 кілометра. Це обмеження насамперед має на меті зберегти їхній традиційний спосіб життя і захистити їх від занесення хвороб, до яких вони не мають імунітету.

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На схід від їхнього скромного острова лежить архіпелаг Андаманські острови, але навіть сусідні громади мали мінімальні контакти з сентінельцями протягом всієї історії людства.

"Сентінельці справді є найбільш ізольованим племенем у світі, тому що у них немає сусідніх племен. Більшість неконтактних племен мають певну форму взаємодії чи торгівлі з сусідніми племенами або випадкові зустрічі в лісах, але в сентінельців немає таких зв'язків", — сказала Софі Гріг, старша наукова співробітниця з досліджень та адвокації в Survival International.

Вона також наголосила: "Ступінь їхньої ізоляції не має аналогів".

Враховуючи надзвичайну ізоляцію сентінельців, їхній спосіб життя залишається майже невідомим для широкого загалу. За даними перепису населення Індії 2011 року, їхня популяція становить лише 15 людей, хоча існує думка, що їхня чисельність наближається до 100 осіб. Звіти про дистанційні спостереження з човнів вказують на те, що плем'я, яке складається з приблизно 100 осіб, поділяється на три окремі групи. Їхні поселення складаються з двох типів жител: великих спільних хатин і тимчасових притулків без стін.

"Наші знання про їхній спосіб життя здебільшого базуються на далеких спостереженнях з човна. Ми навіть не знаємо, як вони себе називають", — зазначила Гріг.

Гріг брала участь у кампанії "Sentinelese" для Survival International, неурядової організації, яка займається захистом прав племінних народів, забезпечуючи повагу до бажання племені не вступати в контакт.

Сентінельці чітко дали зрозуміти, що віддають перевагу усамітненню. У 1970-х роках індійський уряд проводив політику, спрямовану на встановлення контакту з ними, з кінцевою метою запровадження сільського господарства та інтеграції племені у суспільство. Відправлялися човни з подарунками для племені, попри відсутність спільної мови. Сентінельці здебільшого давали відсіч цим спробам, розмахуючи луками, щоб відлякати непроханих гостей.

Група сентінельців стоїть на березі свого острова в Індійському океані Фото: Christian Caron, Courtesy of Survival International

"У 1990-х роках був короткий період, коли сентінельці дозволяли відвідувачам підходити близько, висаджуватися на берег і збирати кокоси. Потім, з невідомих причин, вони перестали дозволяти це і відновили свою ворожість", — розповіла Гріг. Вона додала: "Невідомо, чи не захворіли деякі члени племені в цей період".

Після протестів груп із захисту прав корінних народів індійський уряд відмовився від свого непродуманого плану контактів наприкінці 1990-х років, а сентинелеси продовжують демонструвати ворожість до зовнішнього світу. Окрім смерті християнського місіонера у 2018 році, за останні роки сталося кілька інцидентів, коли сентінельці агресивно реагували на чужинців.

Ще один інцидент стався у 2006 році, коли двоє індійських рибалок випадково потрапили на острів (дехто стверджує, що через сильне пияцтво). Їх одразу ж вбили.

"Вони чітко висловили свій вибір і недвозначно заявили світові, що не бажають, щоб з ними контактували і їх турбували", — пояснила Гріг. Вона наголосила: "Ніхто не передає це послання рішучіше, ніж сентінельці".

З огляду на їхню історію в колоніальну епоху, стає зрозуміло, чому сентінельці тримають значну дистанцію від сторонніх. У 1880 році офіцер британського королівського флоту Моріс Відал Портман відправив групу для встановлення контакту з мешканцями Північного острова Сентінел. Прибувши на берег, остров'яни втекли до лісу, залишивши по собі лише безлюдні села. Зрештою, команда Портмана захопила шістьох осіб — літнього чоловіка, літню жінку та кількох дітей, яких доставили на базу на сусідні Андаманські острови.

"Як і передбачалося, всі вони тяжко захворіли. Літнє подружжя померло, і в жахливому кроці колонізатори вирішили, що буде мудро залишити дітей на острові. Дітей привезли назад з деякими подарунками, але, безсумнівно, найголовнішим подарунком, який вони привезли з собою, була хвороба", — згадує Гріг. Вона припустила: "Ми не можемо з'ясувати це напевно, але цілком ймовірно, що опір сентінельців чужинцям випливає з пам'яті про цей контакт".

"Кілька років тому багато хто вважав, що в сучасному світі абсолютно неможливо вижити неконтактним людям. Насправді, зараз ми знаємо про більше неконтактних людей, ніж десять років тому", — заявила Гріг. Вона додала: "Вони живуть на цьому острові тисячі, можливо, десятки тисяч років. Вони демонструють чудове здоров'я, процвітають у своєму середовищі і свідомо обирають збереження свого способу життя".

Однак, попри цей оптимізм, важливо визнати, що сентінельці, як і близько 100 інших неконтактних племен по всьому світу, продовжують стикатися з такими загрозами, як вирубка лісів, зміна клімату, економічна експлуатація, колонізація і поширення хвороб.

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