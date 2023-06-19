Триразове харчування нас вбиває: вчені знайшли причину повального ожиріння та діабету 2 типу

Дослідники вважають, що протягом десятиліть людство харчувалося неправильно.

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Дослідники з Університету Джорджії з'ясували, що обмежене за часом харчування, яке є однією з форм переривчастого голодування, має значні переваги для здоров'я. Зокрема, таке харчування запобігає діабету 2 типу та ожирінню, пише Tech Explorist.

У ході дослідження було виявлено чіткий взаємозв'язок між кількістю прийомів їжі на день та розвитком діабету, а також ожиріння.

Обмежений за часом прийом їжі зазвичай має на увазі регулярну, але меншу кількість прийомів їжі так, щоб дотримуватися періоду голодування від 12 до 14 годин (зазвичай враховуючи нічний час доби). Отримані результати ставлять під сумнів твердження, що триразове харчування є найкращим вибором.

"Протягом багатьох десятиліть нас вчили, що ми повинні їсти тричі на день з невеликими перекусами між основним прийомом їжі. На жаль, мабуть, це одна з причин ожиріння та підвищеного ризику розвитку діабету 2 типу", — каже ад'юнкт-професор біомедичних наук Кшиштоф Чайя.

При скороченні частоти прийомів їжі організм буде використовувати накопичений жир як джерело енергії, а не покладатися на постійний приплив цукру ззовні. Такі зміни дозволяють краще спалювати жир і допомагають скинути вагу.

Крім цього, такий підхід дозволять організму знижувати рівень інсуліну та глюкози. Це також дозволяє знизити споживання калорій приблизно на 550 калорій на день без необхідності дієти. Обмежене за часом харчування позитивно впливає на мікробіом кишківника, запобігаючи порушенням обміну речовин.

Такий режим також допомагає регулювати гормони, які відповідають за апетит та рівень енергії. Регулярний прийом їжі з упором на сніданок, насичений корисними жирами та білками, уникаючи солодких пластівців та випічки, може запобігати ожирінню та діабету 2 типу.

У цей час, екстремальні форми обмеженого харчування, наприклад тривале голодування, мають мало переваг.

Проведене дослідження показує, що людські тіла еволюціонували, щоб функціонувати без щоденного прийому їжі. При цьому схема триразового харчування з перекушуваннями може не збігатися з сигналами нашого кишківника та мозку.

Справа в тому, що пізні прийоми їжі порушують стан спокою організму під час нічного сну. Результати дослідження показують, що люди можуть краще контролювати вагу, зменшити ризик розвитку діабету, оздоровити мікробіом кишківника, погодивши прийом їжі з природним циркадним ритмом організму.

Нагадаємо, нещодавно вчені підрахували, скільки років життя втратило людство через ожиріння. Серед найпопулярніших наслідків проблеми з серцем і судинами, навантаження на кістки та онкологія.