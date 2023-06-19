Не вином єдиним. Знахідки доісторичної Греції спростували поширені міфи про греків і пиво

Нещодавні дослідження свідчать, що стародавні греки не лише славилися своїми виноробними навичками, але й любили варити та вживати пиво. Докази цьому виявили на двох стародавніх поселеннях, Архонтіко та Арґісса-Маґула.

Related video

Схоже, доісторичні мешканці покинули ці місця після пожеж, залишивши після себе безліч обвуглених артефактів, включаючи залишки пророслих зерен злаків. В Архонтіко археологи розкопали близько ста окремих пророслих зерен злаків, що датуються раннім бронзовим віком, приблизно 2100-2000 роками до н. е. У випадку з Арґіссою-Маґулою, виявлено 3500 пророслих зерен злаків, що датуються середнім бронзовим віком, приблизно 2100-1700 роками до н. е, пише GreekReporter.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ці знахідки свідчать про те, що доісторичні греки, окрім свого досвіду у виноробстві, також займалися виробництвом і споживанням пива. Це відкриття стало несподіванкою, оскільки попередні дані вказували на те, що в Стародавній Греції перевагу надавали вину як алкогольному напою.

Хоча це відкриття може бути найдавнішим з відомих свідчень про пиво в Греції, воно не претендує на звання найдавнішого у світі. Єгипетські записи свідчать, що пиво вживали вже в середині четвертого тисячоліття до нашої ери, а люди на Близькому Сході насолоджувалися бурштиновим еліксиром вже в 3200 році до нашої ери, згідно з дослідженням.

Рештки, знайдені на залишках двох будинків в Архонтіко, дали цінну інформацію про процес пивоваріння. Ці знахідки включали велику кількість залишків зернових, концентрацію пророслих зерен злаків, мелену зернову масу та фрагменти розмелених зерен.

Дослідники пов'язують їхній стан з практикою солодження та обвуглювання. Крім того, висунуто припущення, що техніка пивоваріння могли привезти в Егейський регіон і північну Грецію через контакти зі східним Середземномор'ям, де ця практика була поширеною.

Наслідки цього відкриття дозволяють припустити, що доісторичні греки могли використовувати алкогольні напої для цілорічних святкувань, а не обмежувати їх споживання певними сезонами, коли дозрівав виноград.

Раніше Фокус писав, чому арахіс танцює в пиві.

А ще ми розповідали, як древні єгиптяни прогулювали роботу. Менструація та пивоваріння вважалися законними приводами для відгулу, згідно з письмовою знахідкою, яку виявили археологи.