Близька планета. Вчені шукали атмосферу на "близнюку Венери", але виявили дещо інше

Екзопланета під назвою TRAPPIST-1с за розмірами схожа на Землю і знаходиться на відстані 40 світлових років від нас.

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Астрономи використовували космічний телескоп Вебб для пошуків атмосфери на одній із спекотних планет, що обертається навколо зірки червоного карлика. Але результати дослідження, опублікованого в журналі Nature, поки не втішили вчених, пише IFLScience.

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На відстані 40 світлових років від нас (а це вважається недалеко від Землі на думку астрономів) знаходиться зіркова система TRAPPIST-1. Вона складається з відносно холодної (порівняно з Сонцем) зірки червоного карлика та семи планет, що обертаються навколо неї. Всі ці планети за розмірами дуже схожі на Землю або Венеру і астрономи намагаються з'ясувати, чи є на них атмосфера і чи придатні вони для життя.

Система TRAPPIST-1. Порівняння розташування планет у цій системі з розташуванням планет біля Сонця Фото: NASA

Нове спостереження вчених за допомогою космічного телескопа Вебб було націлене на пошук атмосфери на планеті TRAPPIST-1c, яка є гарячим світом, розміром із Землю. Це друга планета від зірки TRAPPIST-1, і вона отримує набагато більше випромінювання, ніж Земля через те, що знаходиться ближче до своєї зірки, ніж наша планета до Сонця. Як показали попередні спостереження, цей світ схожий за кількістю одержуваного випромінювання на Венеру, хоча на 60% має більшу масу, ніж друга планета від Сонця.

Вчені припустили, що на планеті TRAPPIST-1c може залишитися така ж щільна атмосфера, як і на Венері. Але нові спостереження показали дещо інше: на цій планеті може взагалі не бути атмосфери або вона дуже розріджена і складається з вуглекислого газу.

Вчені припустили, що на планеті TRAPPIST-1c може збережеться така ж атмосфера, як і на Венері Фото: M. Weiss/CfA

Поки що вчені точно дійшли висновку, що на цій екзопланеті немає такої щільної атмосфери, як і на Венері. Але моделювання показують, що якась атмосфера, швидше за все, дуже розріджена тут може бути. Незважаючи на те, що космічний телескоп Вебб є найпотужнішою обсерваторією з усіх відправлених до космосу, йому складно вивчати невеликі кам'янисті світи та їх атмосфери. Тому вчені продовжуватимуть спостереження, щоб підтвердити одне і раніше описаних припущень: є тут розріджена атмосфера або її взагалі немає.

Насправді не буде нічого дивного, якщо TRAPPIST-1c не має атмосфери. Справа в тому, що зірки червоні карлики, хоч і менше Сонця і мають нижчу температуру, насправді набагато активніші, ніж Сонце. Тобто на них відбуваються такі сильні спалахи та викиди плазми, що ці вибухи можуть просто позбавити найближчі до зірки планети їх атмосфер.

Наразі вченим відомо, що зірка TRAPPIST-1 є найхолоднішою зіркою даного типу, навколо якої обертаються планети. Її температура становить приблизно 2300 градусів Цельсія (більш ніж удвічі менше, ніж на поверхні Сонця). За розмірами ця зірка трохи більше Юпітера і має в 10 разів меншу масу, ніж Сонце.

Вчені також сподіваються знайти атмосферу на планетах TRAPPIST-1d, TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f та TRAPPIST-1g Фото: SciTechDaily

Але вчені також сподіваються знайти атмосферу на планетах TRAPPIST-1d, TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f і TRAPPIST-1g, адже вони обертаються трохи далі від своєї зірки і перебувають у її зоні, придатній для життя. Тобто тут крім атмосфери може бути рідка вода на поверхні, а значить теоретично можливе існування життя. Вчені називають планети у системі TRAPPIST-1 найкращими кандидатами на виявлення атмосфери на кам'янистих планетах земного типу, що обертаються навколо червоного карлика.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що на Венері можуть жити живі організми, які сильно відрізняються від усіх життєвих форм, тому що їм для виникнення та еволюції не потрібна вода.

Також Фокус писав про те, що на планеті TRAPPIST-1b астрономи шукали атмосферу за допомогою космічного телескопа Вебб. Хоча вчені також вважали, що тут є щільна атмосфера, як на Венері, її не було взагалі.