Ніж у спину. Схудненню та утриманню ваги може заважати наш власний мозок

Вчені виявили проблему в тому, як мозок людей з ожирінням реагує на їжу.

Related video

Проведене нещодавно дослідження свідчить, що заважати схудненню може наш власний мозок, пише GMA.

Не секрет, що багатьом людям, які страждають на ожиріння, досить складно скидати свою вагу. Нове ж дослідження підтверджує, що для ефективного схуднення та утримання ваги потрібна не лише сила волі та фізичні навантаження. У цьому процесі залучений і наш мозок, а точніше те, як він реагує на їжу.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Свіже дослідження було опубліковано в журналі Nature Metabolism і показало, що мозок може по-різному реагувати на поживні речовини у людей з ожирінням навіть після того, як їм вдалося скинути цю зайву вагу.

Вчені взяли дані 60 учасників старше 40 років, де одна половина була з діагнозом ожиріння, а друга – ні.

В рамках експерименту учасникам вводили різні розчини з глюкозою, ліпідами або водою прямо в шлунки, щоб зрозуміти, як їхній мозок реагуватиме на поживні речовини. Реакцію їх мозку вимірювали за допомогою МРТ протягом 30 хвилин після введення живильного розчину. Також вимірювався рівень гормонів у крові людей та показники голоду.

Результати дослідження показали, що група без ожиріння демонструвала активацію центрів винагороди у мозку у відповідь на одержувані поживні речовини. Все було навпаки в учасників з ожирінням, у яких ці області мозку не активувалися після прийняття поживних речовин.

Результат у групі з ожирінням не змінювався через три місяці, коли учасники групи втратили 10% своєї ваги, сидячи на дієті.

Експерти припускають, що саме відсутність реакції мозку на винагороду і може призводити до переїдання та шкідливих харчових звичок, які, своєю чергою, призводять до збільшення ваги.

"Наше дослідження доводить, що на набір ваги впливають не лише біологічні причини, а й процеси, що відбуваються в нашому мозку", — каже фахівець із лікування ожиріння Дженніфер Ештон.

Але вчені зазначають, що дослідження було проведено серед відносно невеликої кількості учасників віком від 40 років. Тому отримані дані не можна застосовувати до молодшого населення. Також в експерименті використовувалася трубка для годування, що не імітує того, як насправді харчується більшість людей, або вибір продуктів, від чого може залежати мозкова реакція.