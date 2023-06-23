Крижана Анаконда. У серці льодовика Ватнайокутль в Ісландії звивається гігантська "змія" (відео)

Цей льодовик є найбільшим в Ісландії й приховує в собі дивовижний лабіринт, що утворився сотні років тому.

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Льодовик Ватнайокутль є найбільшим в Ісландії. Однак знаменитий він не тільки своїми гігантськими розмірами, а й тим, що приховує всередині себе. Йдеться про унікальну "змію", яка ніби пронизує льодовик і є крижаною печерою, пише IFLScience.

За свою довгу і звивисту форму, яка вельми нагадує форму найтовстіших змій у світі, печера отримала назву Крижана печера Анаконда. Вона також відома як Кришталева крижана печера через гладенький блакитний лід, що має такий вигляд, ніби печера була створена руками людини.

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Дослідники зазначають, що своїм унікальним синім кольором крижані печери зобов'язані тиску, який чиниться льодом, що ущільнюється. Саме він виштовхує з льоду повітря, через що він має білий, а не синій колір.

За словами компанії, що організовує походи по льодовиках і тури до крижаних печер у Національному парку Ватнайокутль, печера є результатом процесу, що триває сотні років — сніжинки падають, стискаються і кристалізуються у лід. У результаті бульбашки повітря, що застрягли у льоду, виштовхуються назовні.

Коли лід занадто щільний, щоб у ньому було повітря, світло поширюється глибше. Що глибше поширюється лід, то більше червоних спектрів він втрачає по дорозі — в результаті він здається нам блакитним. Саме тому льодовиковий лід в Ісландії має такий дивовижний відтінок синього.

Дослідники зазначають, що синій колір може бути посилений на стелях печер, коли крізь них проходить світло — це створює враження, ніби лід світиться. Часом синій колір зустрічається із сірими, білими й чорними відкладеннями вулканічного попелу, внаслідок чого створюються складні й заплутані колірні комбінації, що звиваються по краях тунелів.

Науковці зазначають, що льодовикові печери суттєво відрізняються від справжніх крижаних печер — скельних печер, що містять безліч льоду. Річ у тім, що вони утворюються за допомогою танення льоду, яке і створює водні шляхи, що вирізають гладкі химерні печери.

Місцеві туристичні компанії активно розвивають піші тури — в результаті кожен охочий буквально може опинитися в "череві" Крижаної Анаконди. Однак якими б незвичайними не були ці химерні печери, вони зроблені з льоду, а отже, існує лише невелике вікно, в яке ви можете їх відвідувати.

Традиційно сезон стартує у листопаді й закінчується у березні, коли температура повітря досить низька, щоб дозволити печерам залишатися стабільними. Спекотніша погода влітку робить печери небезпечними, оскільки танення тунелю може відновитися, хоча деякі з них залишаються замороженими цілий рік.

Дослідники також зазначають, що через перепади температур льодовикові печери Ісландії постійно змінюють зовнішній вигляд і структуру, що робить кожне відвідування унікальним.

Раніше Фокус писав про те, що в найбільшій печері на Землі запросто помістився б 40-поверховий хмарочос.