Сонне сп'яніння. Вчені розповіли, чому ми почуваємося млявими та розбитими від денного сну

Не кожен сон йде на користь людському організму — кілька важливих нюансів допоможуть поліпшити післяобідній відпочинок.

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Мабуть, кожен із нас час від часу стикається з цією неприємною істиною — післяобідній сон не завжди змушує нас відчути себе бадьорими й повними сил. У нетривалого сну в середині дня може бути безліч плюсів — знижує стрес, покращує настрій, зміцнює імунну систему і робить нас менш втомленими. Але, часом післяобідній сон може мати протилежний ефект, пише IFLScience.

На жаль для декого, ці нетривалі сієсти просто не працюють. У результаті вони почуваються ще більш сонними, а часом і більш дратівливими, ніж до того, як трохи подрімали.

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Під час сну ми проходимо безліч різних стадій, зокрема фазу швидкого руху очей (REM) і фазу повільного руху очей (NREM). Остання, як правило, формує більшу частину сну, проте навіть її можна розділити на легкий, проміжний і глибокий сон. То чому ж ми часом почуваємося настільки втомленими й розбитими, коли прокидаємося після денного сну?

Дослідники зазначають, що це пов'язано з "інерцією сну" — простими словами, ми спали занадто багато або недостатньо. Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) визначають цей стан як тимчасову дезорієнтацію і зниження працездатності та настрою після пробудження від сну. Під час цього періоду люди, як правило, демонструють повільніші реакції, погіршення короткочасної пам'яті, а також нижчу швидкість мислення, міркування, запам'ятовування і навчання.

Вчені зазначають, що в більшості випадків це відбувається, коли наше тіло "відмовляється прокидатися", оскільки воно глибоко занурилося в повільний сон. До слова, часом цей стан також називають "сонним сп'янінням". Дослідники зазначають, як правило, цей стан не триває довго — вже за 30-60 хвилин реакції нашого організму приходять у норму. Однак у деяких людей цей процес може зайняти більше часу — до двох годин.

Зазначимо, що дослідники досі не знають, чому виникає інерція сну, але кілька теорій все ж існує. Згідно з однією з них, це може відбуватися через маленьку молекулу під назвою аденозин, що накопичується протягом дня і зменшується під час сну. Передбачається, що саме ця молекула може бути причиною того, що ми почуваємося такими розбитими — організм просто не встигає очиститися повністю.

Інша теорія припускає, що цей стан може бути пов'язаний зі збільшенням дельта-хвиль, які найчастіше трапляються під час повільного сну і, ймовірно, посилюються після втрати або позбавлення сну. Простими словами, якщо наш мозок не зменшив дельта-хвилі, ми, ймовірно, прокинемося не в найкращому настрої.

Ще одна теорія ґрунтується на тому, що під час циклів сну спостерігається збільшення або зменшення припливу крові до мозку. При цьому у людей із синдромом хронічної втоми кровотік може бути знижений і проявляється у симптомах, схожих з інерцією сну. Тому деякі вчені припускають, що зменшення кровотоку може бути пов'язане з інерцією сну.

Як поліпшити післяобідній сон

За словами невролога з лікарні Northwestern Medicine Huntley, доктора Бенджаміна Нагера, сон тривалістю до 15 хвилин не дає людині перейти в глибокі стадії, через які в нас і виникає відчуття млявості та розбитості. Саме тому дослідники радять обмежитися 15-хвилинним інтервалом для післяобіднього сну — це дасть змогу відпочити й не почуватися втомленим.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як поліпшити сон, щоб жити довше.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.