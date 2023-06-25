Аеробіка для ледачих. Вчені виявили несподівану користь відвідування сауни

Дослідники вважають, що всього пів години в сауні принесуть організму таку саму користь, що й аеробні вправи.

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Десятиліттями вчені намагаються вивести ідеальну формулу фізичних вправ, які б дозволили людям тримати себе у формі без особливих зусиль. Останні 8 років учені зосередилися на вивченні користі сауни для здоров'я людини й дійшли висновку, що півгодинного сеансу в парильні буде достатньо, щоб отримати такий самий ефект, як і від аеробних вправ, пише MedScape.

Результати досліджень свідчать про те, що всього 20-30 хвилин у парильні кілька разів на тиждень можуть дати ті ж переваги для серцево-судинної системи, що й аеробні вправи. Особливо це стосується літніх людей, які не готові до енергійних тренувань. Однак, як і у випадку з тренуваннями, походи в сауну матимуть ефект, якщо їх практикувати на регулярній основі.

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Захист від раптової серцевої смерті

Дослідження 2015 року, проведене міжнародною групою вчених із Фінляндії, США й Італії, свідчить про те, що в чоловіків, які часто відвідували сауну, знижувався ризик раптової смерті, смерті від ішемічної хвороби та серцево-судинних захворювань, а також загалом смертності від усіх причин.

Загалом у дослідженні взяли участь трохи більше ніж 2 300 чоловіків у віці від 42 до 60 років, усі вони проживали в східній Фінляндії. Результати дослідження свідчать, що порівняно з чоловіками, які відвідували сауну лише раз на тиждень, ризик раптової смерті був на 22% нижчим під час відвідування парильні 2-3 рази на тиждень і на 63% нижчим під час 4-5 відвідувань сауни на тиждень.

Захист від деменції та інсульту

У 2016 році вчені з Університету Східної Фінляндії та Бристольського університету виявили, що відвідування сауни може знизити ризик розвитку недоумства та хвороби Альцгеймера.

Учені 20 років спостерігали за чоловіками. Результати свідчать, що чоловіки, які відвідували сауну від 4 до 7 разів на тиждень, на 66% рідше страждали на деменцію, ніж ті, хто навідувався туди лише раз на тиждень. Зазначимо, що раніше зв'язок між сауною та розвитком деменції не досліджували.

Ця ж група вчених провела дослідження у 2018 році й виявила, що чоловіки та жінки, які відвідували сауну від 4 до 7 разів на тиждень, на 61% рідше страждали від інсульту, ніж ті, хто навідувався сюди лише один раз на тиждень.

Дослідники вважають, що користь сауни пов'язана зі зниженням артеріального тиску, стимуляцією імунної системи, позитивним впливом на вегетативну нервову систему та поліпшенням серцево-судинної функції. Усе це разом сприяє зниженню ризику інсульту.

Зниження артеріального тиску

Зазначимо, що людям із низьким кров'яним тиском рекомендують уникати саун, оскільки це може ще більше знизити тиск і призвести до непритомності.

Це зареєстроване падіння артеріального тиску — одна з переваг тренування серця — відбувається після відвідування сауни. Однак під час відвідування сауни частота серцевих скорочень і артеріальний тиск збільшуються, як і під час тренування.

У дослідженні 2019 року німецькі вчені виявили, що відвідування сауни так само стомлює, як і помірні фізичні навантаження — наприклад, аеробні вправи.

Ефект теплової терапії

Відомо, що сауна виявляє гормезисні ефекти теплової терапії, які покращують функції мікросудин і ендотелію. Простими словами, ідея гормезису полягає в тому, що в сауні організм людини піддається помірному стресу з використанням помірних доз агента, наприклад, тепла, яке було б токсичним за вищих впливів.

У деяких дослідженнях учені вивчали вплив помірного теплового стресу на омолодження, довголіття й відновлення клітин. Результати свідчать про те, що помірний тепловий стрес має певний потенціал — наприклад, знижує жорсткість артерій і покращує кровотік.

Водночас дослідники зазначають, що механізми, за допомогою яких теплова терапія покращує серцево-судинну систему, досі не визначені — для цього потрібні додаткові дослідження. Привабливість цього методу полягає в тому, що він не вимагає великих зусиль, проте вчені радять проконсультуватися з терапевтом, перш ніж вдаватися до подібних методів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб знизити ризик серцевих захворювань — допоможуть розмови.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.