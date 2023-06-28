Кохання на глибині 4 км. Як у 2001 році пара обмінялася обітницями на палубі "Титаніка"

Останніми тижнями з'явилося повідомлення, яке привернуло увагу багатьох: ексклюзивна можливість відвідати "Титаніка" зарезервована для небагатьох привілейованих людей, які мають значні статки. Однак попри трагічність цієї історії, відомо й про інші зі щасливим кінцем.

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Численні морські затонулі кораблі, зокрема затонулі військові судна в територіальних водах США, залишаються суворо закритими для безстрашних дослідників, допитливих туристів та осіб, які прагнуть пограбувати їхні скарби. Однак "Титанік", що лежить у безкрайніх просторах міжнародних вод, перебуває під захистом Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) та подальшого двостороннього договору між Сполученими Штатами і Великою Британією. Ця міжнародна угода слугує благородній меті збереження залишків "Титаніка" і запобігання будь-яким спробам розграбування, пише IFLScience.

А проте певні особи, які володіють необхідними ресурсами, отримали дозвіл на спуск у водні глибини і дослідження примарного корпуса "Титаніка". Такі особи зобов'язані купувати пропуски, які надають їм доступ до судна. Цікаво, що тільки RMS Titanic Inc. має ексклюзивні юридичні повноваження на порятунок артефактів з уламків судна.

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Зануритися в цей потойбічний світ морських легенд було привілеєм лише для небагатьох обраних. Серед них були Девід Лейбовіц і Кімберлі Міллер, пара з Нью-Йорка, які вирушили в надзвичайну подорож, спустившись на приголомшливу відстань у 4 кілометри під поверхню океану, щоб обмінятися обітницями на вершині старовинної палуби "Титаніка". Їхній неймовірний подвиг став можливим завдяки перемозі в конкурсі, організованому відомою дайвінг-компанією Subsea Explorer.

У присутності капітана Рона Уорвіка пара урочисто закріпила свій союз на борту науково-дослідного судна "Академік Келдиш". Незвичайні обставини події вимагали певних запобіжних заходів, наприклад, пара стояла на зігнутих колінах протягом всієї церемонії, вдягнувши вогнетривкий одяг для їхньої безпеки та збереження обмеженого простору.

Однак їхнє безпрецедентне об'єднання серед історичних залишків "Титаніка" не обійшлося без суперечок. Браян Тічест, відомий історик "Титаніка", засудив церемонію як наругу над пам'яттю кожного, хто загинув у трагедії, заплямувавши святість цього священного місця.

У відповідь на критику наречений продемонстрував зневажливе ставлення. У заяві для Independent Лейбовіц сказав: "Ми не розглядаємо це місце як місце поховання. Але якби ви вінчалися в церкві, вам довелося б ставитися до цього з благоговінням, тому що ви також знаходилися б поруч з кладовищем".

Титанік сьогодні

Нещодавня загибель підводного човна OceanGate Titan знову викликала палкі заклики нащадків пасажирів "Титаніка" припинити будь-які подальші відвідини місця останнього спочинку їхніх предків.

Раніше Фокус писав про древній корабель конкістадорів, який виявили мексиканські археологи.