Не повинна існувати: розгадано таємницю планети 8 Малої Ведмедиці b, яка втекла від смерті

Величезна планета, яка трохи більша за Юпітер, мала зникнути внаслідок поглинання своєю зіркою, але цього не сталося. Тепер учені знають чому.

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Ще у 2015 році вчені з'ясували, що навколо зірки 8 Малої Ведмедиці, розташованої на відстані в 520 світлових років від нас, обертається велика планета, трохи більша за Юпітер. Ця планета, що отримала назву 8 Малої Ведмедиці b, згідно з розрахунками, мала вже зникнути внаслідок поглинання своєю зіркою. Але вона вижила, і астрономи знайшли цьому пояснення, пише BBC.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature, планету 8 Малої Ведмедиці b вчені могли взагалі ніколи не знайти, адже її вже не повинно було існувати. Річ у тім, що вона обертається дуже близько навколо зірки, яка помирає, і згідно з розрахунками, ця зірка мала внаслідок свого розширення поглинути планету. За словами вчених, вони вперше виявили такий випадок і результати дослідження вказують на те, що він може бути не єдиним.

Планета 8 Малої Ведмедиці b мала б уже померти, адже її рідна зірка є червоним гігантом і поступово вмирає Фото: NY times

Такі зірки, як Сонце, мають здебільшого однаковий термін життя, який становить приблизно 10 млрд років. Це означає, що наприкінці свого життєвого циклу такі зірки (і наше Сонце зокрема зробить це через 5 млрд років) збільшуються в розмірах і перетворюються на червоних гігантів. Якщо поруч із такими зірками знаходяться планети, то їх знищує їхня рідна зірка. Наприклад, учені вважають, що така доля чекає на всі чотири планети земного типу в нашій Сонячній системі — Марс, Венеру, Меркурій і, звісно ж, Землю. Виходить, що планета 8 Малої Ведмедиці b також мала вже померти, адже її рідна зірка є червоним гігантом і поступово вмирає.

Нове дослідження припускає, що планету від смерті врятувала інша зірка, а саме зірка-компаньйон 8 Малої Ведмедиці. Астрономи дійшли висновку, що колись планета 8 Малої Ведмедиці b оберталася навколо двох зірок. Але друга зірка вже була білим карликом, тобто це практично померла зірка, на яку перетворюються червоні гіганти.

Вчені вважають, що під час свого бурхливого розширення червоний гігант своєю гравітацією притягнув до себе білого карлика і "проковтнув" його, і таким чином подальше збільшення розмірів зірки було зупинено Фото: NY times

Вчені вважають, що під час свого бурхливого розширення червоний гігант своєю гравітацією притягнув до себе білого карлика і "проковтнув" його, і таким чином подальше збільшення розмірів зірки було зупинено. Таким чином відбувся "чудовий порятунок" від неминучої смерті планети 8 Малої Ведмедиці b. Вона зі свого боку продовжила своє обертання, але вже не навколо двох зірок, а тільки однієї.

Але є ще одна досить спірна теорія, як стверджують вчені, яка свідчить, що дана планета насправді могла з'явитися з речовини, яка була викинута в результаті злиття двох зірок. Вчені вважають, що така ймовірність може бути, адже більшість зірок у Всесвіті якраз перебувають у подвійних зоряних системах, але до кінця не ясно, як навколо них можуть з'являтися планети.

Автори дослідження також пишуть, що насправді планета, яка уникла своєї смерті, надовго не залишиться в безпеці, адже як показують спостереження, у найближчому майбутньому її рідна зірка знову почне своє зростання. І тоді планета точно має зникнути.

Фокус уже писав про те, що вчені припускають, що в найдальших регіонах Сонячної системи ховається велика планета, яку ще належить виявити.

Нагадуємо, що оприлюднено грандіозне відкриття, "підслухане" в глибині Всесвіту, і Фокус уже писав про те, що ж почули вчені.