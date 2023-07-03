Китай побудував космічну станцію на Землі: навіщо це потрібно (фото)

У нових симуляторах космосу можна перевіряти роботу різного роду обладнання, адже тут створені позаземні умови.

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У китайському місті Харбін вчені створили симулятори космічної станції і почали їх пробну експлуатацію. Таким чином китайські вчені можуть перевірити роботу супутників перед їхнім запуском та іншого обладнання для дослідження космосу, зокрема провести тести скафандрів, пише South China Morning Post.

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Нові симулятори космосу, побудовані в Китаї, призначені для відтворення умов за межами атмосфери Землі, включно з наявністю мікрогравітації, слабких магнітних полів, електромагнітного випромінювання, плазми і космічного пилу. Цей проєкт місцеві вчені ще називають "космічною станцією на Землі".

Китайські вчені вважають, що на відміну від звичайної космічної станції, ці симулятори космосу дешевші в експлуатації та надають безпечніший і зручніший спосіб для проведення космічних досліджень.

У нових симуляторах космосу можна перевіряти роботу різного роду обладнання, адже тут створено позаземні умови Фото: South China Morning Post

Дослідники припускають, що в майбутньому багато досліджень, які потрібно проводити в космосі, можна буде проводити на Землі за допомогою таких симуляторів.

Різні симулятори космосу відтворюють різні умови, зокрема ті, які імітують середовище на Місяці. Вчені хочуть використовувати цей симулятор для вивчення місячного пилу та його впливу на космічні кораблі, скафандри й астронавтів. Такі дослідження мають допомогти краще підготуватися Китаю до запланованої висадки китайських астронавтів на Місяць. Ця подія запланована на 2030 рік.

Що стосується цієї місії, то зараз китайські вчені ведуть активну роботу в цьому напрямку і займаються створенням нової ракети-носія, нового космічного корабля, посадкового модуля і місячних скафандрів.

У китайському місті Харбін учені створили симулятори космічної станції та почали їхню пробну експлуатацію Фото: South China Morning Post

Ще в одному симуляторі відтворено умови радіаційного середовища в навколоземному просторі, максимально наближені до умов реального космосу. Китайські вчені хочуть проводити тут випробування компонентів супутників і космічних апаратів.

В іншому симуляторі відтворено майже нульове магнітне поле, що створює експериментальні умови для випробувань різного обладнання перед запуском у космос. Відомо, що угоду на використання цих китайських симуляторів космосу було підписано з науково-дослідними установами з понад 30 країн.

Як уже писав Фокус, Китай побив власний рекорд із запуску супутників. До 2025 року на орбіті налічуватиметься 138 подібних китайських космічних апаратів, що формують єдину мережу.

Також Фокус писав про те, який зараз вигляд має китайська космічна станція "Тяньгун". Китайська космічна станція зараз може вже скласти конкуренцію МКС.

Нагадуємо, що Європейське космічне агентство вперше показало розташовану на стартовому майданчику свою новітню космічну ракету, як уже писав Фокус.