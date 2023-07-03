Китай построил космическую станцию на Земле: зачем это нужно (фото)

В новых симуляторах космоса можно проверять работу разного рода оборудования, ведь здесь созданы внеземные условия.

Related video

В китайском городе Харбин ученые создали симуляторы космической станции и начали их пробную эксплуатацию. Таким образом китайские ученые могут проверить работу спутников перед их запуском и другого оборудования для исследования космоса, в том числе провести тесты скафандров, пишет South China Morning Post.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новые симуляторы космоса, построенные в Китае, предназначены для воссоздания условий за пределами атмосферы Земли, включая наличие микрогравитации, слабых магнитных полей, электромагнитного излучения, плазмы и космической пыли. Этот проект местные ученые еще называют "космической станцией на Земле".

Китайские ученые считают, что в отличие от обычной космической станции, данные симуляторы космоса дешевле в эксплуатации и предоставляют более безопасный и более удобный способ для проведения космических исследований.

В новых симуляторах космоса можно проверять работу разного рода оборудования, ведь здесь созданы внеземные условия Фото: South China Morning Post

Исследователи предполагают, что в будущем многие исследования, которые нужно проводить в космосе, можно будет проводить на Земле с помощью таких симуляторов.

Разные симуляторы космоса воссоздают различные условия, в том числе те, которые имитируют среду на Луне. Ученые хотят использовать этот симулятор для изучения лунной пыли и ее воздействия на космические корабли, скафандры и астронавтов. Такие исследования должны помочь лучше подготовится Китаю в планируемой высадке китайских астронавтов на Луну. Это событие запланировано на 2030 год.

Что касается этой миссии, то сейчас китайские ученые ведут активную работу в этом направлении и занимаются созданием новой ракеты-носителя, нового космического корабля, посадочного модуля и лунных скафандров.

В китайском городе Харбин ученые создали симуляторы космической станции и начали их пробную эксплуатацию Фото: South China Morning Post

Еще в одном симуляторе воссозданы условия радиационной среды в околоземном пространстве, максимально приближенные к условиям реального космоса. Китайские ученые хотят проводить здесь испытания компонентов спутников и космических аппаратов.

В другом симуляторе воссоздано почти нулевое магнитное поле, что создает экспериментальные условия для испытаний различного оборудования перед запуском в космос. Известно, что соглашение на использование данных китайских симуляторов космоса были подписаны с научно-исследовательскими учреждениями из более чем 30 стран.

Как уже писал Фокус, Китай побил собственный рекорд по запуску спутников. К 2025 году на орбите будет насчитываться 138 подобных китайских космических аппаратов, формирующих единую сеть.

Также Фокус писал о том, как сейчас выглядит китайская космическая станция "Тяньгун". Китайская космическая станция сейчас может уже составить конкуренцию МКС.

Напоминаем, что Европейское космическое агентство впервые показало расположенную на стартовой площадке свою новейшую космическую ракету, как уже писал Фокус.