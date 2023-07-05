Нам стільки років брехали. Учені виявили, що протилежності насправді не притягуються

Дослідження показують, що ми вважаємо людей, схожих на нас, більш привабливими.

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Десятиліттями існує думка, що протилежності притягуються. Нібито ми знаходимо людей, які кардинально відрізняються від нас, більш привабливими, проте тепер дослідники вважають, що все не зовсім так, пише Daily Mail.

Нове дослідження провели психологи з Університету Квінсленду в Брісбені (Австралія). Загалом учені відібрали 682 гетеросексуальних реципієнтів і зафіксували 228 швидкісних побачень у лабораторії: 1188 взаємодій відбувалися між партнерами тієї самої етнічної приналежності, 1097 — взаємодії партнерів із різних етнічних груп.

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Кожне побачення тривало не більше трьох хвилин, після чого учасників попросили заповнити анкету, щоб оцінити привабливість обличчя і доброту свого партнера. Вчені також використали фото партнерів по побаченню, щоб визначити схожість їхніх облич.

Результати дослідження свідчать про те, що схожість облич впливала на сприйняття привабливості реципієнтів. Простими словами, учасники експерименту, які називали партнера привабливим, насправді були з ним схожі. Реципієнти також отримали вищі оцінки привабливості від партнерів тієї ж етнічної приналежності.

Вчені також виявили, що схожість облич виявилася індикатором сприйняття доброти, незалежно від етнічної приналежності. Дослідники вважають, що схожі обличчя, ймовірно, є сигналом спорідненості — у людей виникає певне відчуття, що ви схожі, а значить "належите один одному і можете один одному довіряти". Зазначимо, що попередні дослідження вчених показали, що ознаки спорідненості можуть знизити сексуальну привабливість людини, через підсвідоме усвідомлення "витрат інбридингу".

За словами провідної авторки дослідження Емі Чжао з Університету Квінсленду, імовірно, існує певна "генетична основа" того, які обличчя нам видаються більш привабливими. Дослідники також виявили, що жінки вважають більш привабливими мужні риси обличчя у чоловіків, тоді як такі риси у жінок пов'язані з нижчими оцінками привабливості.

Тепер же дослідники вважають, що ми насправді схильні обирати партнерів, які насправді схожі на нас. Передбачається, що схожість може створити відчуття "спорідненості", а це збільшує наші шанси стати парою. Дослідники також виявили, що схожі з нашими риси обличчя асоціюються в нас із добротою, розумінням і вважаються такими, що заслуговують на довіру.

Зазначимо, що вчені й раніше намагалися зрозуміти, чому виникає тяжіння між людьми, які схожі один на одного. Деякі дослідники навіть припускали, це пов'язано з тим, що ми підсвідомо відчуваємо тяжіння до когось, хто схожий на члена сім'ї.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому люди зраджують, і чи шкодить це стосункам.