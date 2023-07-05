Смерть від переохолодження: що змушує людей роздягатися до гола в останні хвилини життя

Деякі також демонструють ще більш дивну поведінку — намагаються залізти під ліжко або викопати нору.

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Ще 2015 року правоохоронців поставив у глухий кут один випадок, коли син повідомив про зникнення 69-річної матері, про яку нічого не було чути останні чотири дні. Пізніше слідчі знайшли її тіло у підвалі у дворі її власного будинку. Дивовижним здавалося те, що на жінці не було нічого крім шортів і футболки, пише IFLScience.

Детективи припустили, що смерть жінки могла бути не природною, через те, який вигляд мав її одяг і травми шкіри. Розтин, однак, показав, що вона померла від переохолодження. Пізніше про цей випадок доктори медицини Ерік Шафер і Джозеф Пралоу написали наукову статтю.

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Дослідники зазначають, що приблизно у 25% смертей внаслідок переохолодження постраждалі на останніх стадіях можуть пройти так зване "парадоксальне роздягання". Науковці досі не знають чому це відбувається, проте кілька теорій все ж існує. Згідно однієї з них, це відбувається через пошкодження ділянки мозку, яка відповідає за терморегуляцію. Інша ж теорія припускає, що коли люди переохолоджуються, м'язи, які скорочують кровоносні судини в їхніх кінцівках, настільки виснажуються, що буквально розслабляються. Унаслідок цього відбувається приплив крові до кінцівок, що змушує людину повірити, що їй спекотно — у цей момент потерпілі почуваються спантеличеними й починають роздягатися.

Учені зазначають, що люди, які відчувають "парадоксальне роздягання" часто не зупиняються лише на скиданні одягу, особливо у випадках, коли температура знижується поступово.

За словами дослідників, більшість тіл із повним або частковим роздяганням було виявлено у досить дивному положенні — під ліжком, за шафою або на полиці. Вчені припускають, що переохолодження активує автономний процес стовбура головного мозку, який врешті-решт запускає стан гіпотермії й викликає примітивну захисну поведінку. Вона дуже нагадує поведінку тварин, що зимують, коли вони закопуються в нору.

Таким чином, людей, які загинули від переохолодження, можуть знайти голими й втиснутими в замкнутий тісний простір. Часом це може виглядати так, ніби хтось намагався позбутися трупа, але насправді така поведінка зумовлена захисними механізмами нашого мозку.

Раніше Фокус писав про те, що люди прокидаються перед смертю: виявлено, що мозок пацієнтів у комі "оживає", коли вони вмирають.